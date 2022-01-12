ТЕМА

Ім1ям Грети Тунберг назвали маленьку жабу

12 января 2022 | 16:01

Учені відкрили новий вид жаби і назвали його Pristimantis gretathunbergae – на честь шведської екоактивістки Ґрети Тунберг, яка бореться проти кліматичних змін.


Саме через них новий вид вразливий до зникнення, повідомляє Mongabay.

Рідкісна деревна жаба, знайдена у Панамі, має крихітне тіло від 3 до 4 см і чорні очі, що рідко трапляються серед подібних жаб у Центральній Америці.

Вона найчастіше ховається у бромелієвих (листяних рослинах, прикріплених до дерев), де спить, розмножується і відкладає яйця.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Телеведуча Катерина Осадча на церемонії нагородження VIVA! Найкрасивіші люди України 2007 в суботу, 1 березня 2008 р. Фото Дмитра Купріяна
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100