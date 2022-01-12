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Ім1ям Грети Тунберг назвали маленьку жабу
12 января 2022 | 16:01
Учені відкрили новий вид жаби і назвали його Pristimantis gretathunbergae – на честь шведської екоактивістки Ґрети Тунберг, яка бореться проти кліматичних змін.
Саме через них новий вид вразливий до зникнення, повідомляє Mongabay.
Рідкісна деревна жаба, знайдена у Панамі, має крихітне тіло від 3 до 4 см і чорні очі, що рідко трапляються серед подібних жаб у Центральній Америці.
Вона найчастіше ховається у бромелієвих (листяних рослинах, прикріплених до дерев), де спить, розмножується і відкладає яйця.
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[09.01.2022]
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