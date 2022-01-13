В разі агресії Росії США накачають Україну грошима й зброєю

13 января 2022 | 09:00

Голова Комітету з міжнародних відносин Сенату США Роберт Менендес разом з 25 іншими демократами представили в середу проєкт закону про захист суверенітету України-2022. Документ передбачає нові санкції проти РФ та додаткову підтримку України.

Про це йдеться в офіційній заяві законодавців, оприлюдненій на сайті комітету, передає Укрінформ.

"Закон про захист суверенітету України-2022 запровадить жорсткі санкції проти російського банківського сектора, а також високопоставлених військових чиновників та урядовців, якщо президент Путін посилить ворожу активність в Україні чи проти неї", – наголошується в заяві.

Законопроєкт серед іншого забороняє операції з первинним і вторинним суверенним боргом Росії та пропонує санкції проти видобувних галузей Росії, а також блокує доступ РФ до міжнародної банківської системи SWIFT. Крім того, документ місить заклик до Пентагону й Держдепартаменту США пришвидшити передачу Україні оборонної допомоги з метою підвищення її обороноздатності. З цією метою передбачається виділення Україні додаткових $500 мільйонів з бюджету США в разі російського вторгнення.

Паралельно, законопроєкт пропонує розширити зусилля США з протидії кремлівській дезінформації, а також з метою зміцнення зв’язків із ключовими регіональними партнерами, яким загрожує агресія РФ.

"Цей закон абсолютно чітко дає зрозуміти, що Сенат США не залишиться осторонь, коли Кремль загрожує новим вторгненням в Україну", – заявив у цьому зв’язку автор законопроєкту сенатор Роберт Менендес.

Він висловив сумнів, що президент РФ Володимир Путін веде переговори добросовісно. "Найефективніші санкції проти Росії – це сильна та єдина Україна, і я з нетерпінням чекаю взаємодії з моїми колегами-демократами й республіканцями, щоби ми змогли надати народу України необхідну підтримку", – підкреслив Менендес.

Нагадаємо, для того, щоби законопроєкт набув чинності закону, він має пройти слухання в профільних комітетах та бути ухвалений на загальних голосуваннях в обох палатах Конгресу США. Після цього документ повинен затвердити своїм підписом президент США.

Напередодні американські ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена в кінці грудня санкціонувала виділення для України додаткових 200 млн доларів на сферу оборони.

Рішення було ухвалено на тлі стягнення Росією своїх військ до кордонів України, яке викликало побоювання про нове вторгнення. Припускають, що його не розголошували через вже заплановані перемовини з Росією, щоб не ускладнювати ситуацію. Росія, як відомо, послідовно звинувачує Штати в "накачуванні" України зброєю.