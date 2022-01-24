Гарри Джейкобс: духовная личность в поисках организации

24 января 2022 | 08:43

«Книга: духовная личность в поисках живой организации. Путь бесконечной игры» — особая книга. Первое, что приходит на ум, когда знакомишься с творчеством Гарри Джейкобса, — слово «осознанность». Эта осознанность приходит ровно в тот момент, когда пробуждается сознание, рождающее потребность непрерывно всматриваться в себя, в окружающий мир, в каждое мгновение жизни. Книга Джейкобса — уникальный художественный опыт трансформации «взрослеющего» сознания, которым она делится со своими читателями. Это именно то, чему мы можем научиться у Джейкобса и его героев, то, ради чего стоит прочесть эту книгу.

Мы живем в эпоху глобального трансформационного перехода человеческой цивилизации к новому качеству: технологическому, экономическому, институциональному, культурному…

Мир людей покоится на непрочных основаниях и ищет новую модель устойчивости, новые ориентиры — от того, чем увенчается этот поиск, зависит будущее человека как биологического вида. Неслучайно в одном из своих докладов Римский клуб, членом которого, кстати, является и Гарри Джейкобс, в числе главных угроз человечеству назвал неосознанность происходящего.

Нам предстоит проделать ту же работу, которую совершает ребенок в процессе взросления, — постепенно осознавая собственные мысли, мотивы, решения и формируя осознанный выбор. В автобиографической повести Жан-Поля Сартра «Слова» есть такие строки, обращенные писателем к подростку: «Радость моя, но, если ты прочитаешь такие книги сейчас, что ты станешь делать, когда вырастешь большой?» — «Я их буду жить». «Путь бесконечной игры» — как раз одна из таких книг, которые следует «жить».

На 1100 страницах, написанных в жанре научно-фантастического романа, вы познакомитесь с разными героями и ситуациями. Но, пожалуй, главный герой книги — это Сознание. Мифологема пути, которая раскрывается в романе через его страсть, идеи, интуиции, парадоксы, представляет своего рода «гомеровский чертеж», который наложен на реальность ХХІ века.

Отличие в том, что кораблю сознания предстоит выжить в столкновении не с морскими чудовищами Сциллой и Харибдой, а с технологическими чудесами наподобие искусственного интеллекта. Сумеет ли человечество справиться с порожденными им вызовами и остаться тем, чем оно было изначально — Homo sapiens?

Чтобы ответить на подобные вопросы, в «одиссею сознания» у Гарри Джейкобса отправляется не античный грек с острова Итака, а четыре разных человека, стремящихся к успеху и самореализации. Эти персонажи в некотором смысле являются воплощением «всечеловеческого интеграла» — порождением той же самой философской интуиции, следуя которой европейские мыслители от Гиппократа до Юнга усматривали в человеческой природе четыре типа личности, четыре разных «стихии».

Но у интегрального видения Джейкобса, помимо европейских корней, существует мощное основание и в восточной культуре. В частности, речь идет об учении индийского мыслителя Шри Ауробиндо, которое обрело всемирное признание и популярность под названием «интегральная йога».

Ауробиндо, получивший великолепное европейское образование, центральной проблемой своего философского творчества сделал эволюцию сознания. Он и сам был ярким воплощением интегральной тенденции в мировой философии — продуктом культурного синтеза Востока и Запада.

В своем романе Джейкобс, мировоззрение которого во многом складывалось под сильным влиянием интегральной философии Ауробиндо, преимущественно следует именно ее принципам.

Используя «интегральную оптику», автор еще в 70-е годы прошлого века сформировал свои подходы к управлению бизнесом, социальному развитию, психологии. Это видение сперва нашло отражение в серии статей и лекций, и в конечном итоге было воплощено в самобытной художественной форме — в романе «Книга: духовная личность в поисках живой организации. Путь бесконечной игры».

Интересно, что некоторые исследователи именно к 70-м относят конец утопии как литературного жанра, уступившего место различного рода дистопиям, крайне пессимистически оценивающим будущее человечества.

Возрождая на основе интегрального видения утопический жанр, Джейкобс реабилитирует оптимистический взгляд на культурно-исторический процесс, на напряженную «проективность» человеческого сознания как неисчерпаемый ресурс цивилизационного развития.

Неудивительно, что битва за смысл человеческой истории, разворачивающаяся у Гарри Джейкобса в поле сознания, становится своего рода битвой добра со злом, знакомой нам по религиозной картине мира. За настоящее и будущее в романе, предлагающем читателю свой вариант квазирелигиозной утопии, бьются самые настоящие Пророки и Герои, Мессии и Лжемессии.

«Каждая новая религия имеет своего пророка. Чем была бы Американская революция без Томаса Пейна или Французская революция без Руссо и Вольтера? Провидцы Искусственного Интеллекта были почти единодушны, провозгласив Бенджамина Дента в качестве своего самозванного представителя и лидера», — пишет об одном из своих героев Джейкобс.

Рождение нового религиозного сознания на новом витке технологического развития символизирует и язык романа. На его страницах щедро рассыпаны такие выражения, как «Евангелие от технологии», «Бог — великий механик», «Пророки Судного дня», «Последняя крепость Сатаны» и др.

Начиная с эпохи Просвещения мир людей расколдовывался и утрачивал сакральное измерение. Однако сознание не терпит пустоты — на его пьедестале место богов заняла даже не наука в ее модернистском образе, а технология.

«Технологии всегда были предметом поклонения в Америке, стране, которая была слишком велика для своего скромного населения, чтобы обойтись без посторонней помощи», — считает Джейкобс.

Искусственный интеллект предстает у него как некая цифровая персонификация этого нового божества. Поэтому вполне закономерно, что именно он является смысловым центром утопического мироустройства.

Как и положено любому приличному Демиургу гностических учений, он может быть добрым и злым, жестоким и милосердным, сильным и слабым — в зависимости от того, какой образ искусственного интеллекта творит сознание человека. И, конечно же, ни одна религия не может обойтись без собственной Священной Книги, упорядочивающей смыслы, направляющей к цели, дающей четкие ценностные ориентиры.

По сюжету, группа молодых технократов мечтает с помощью искусственного интеллекта преобразить мир. Индийский маркетолог, еврейский идеалист из Бостона, русская женщина-математик и американский инженер ирландского происхождения — все они ставят перед собой задачу: создать компьютерную программу, которая станет универсальной операционной системой для ведения бизнеса и принятия решений любого рода.

Она устроена так, чтобы гармонизировать выгоду личности, частного бизнеса и общества. В их руки попадает таинственная Книга. У нее нет ни автора, ни названия. Она путешествует по эпохам и странам, являясь катализатором революционных изменений.

Истинное знание, в том числе и научное, не нейтрально по отношению к человеку и его истории. В романе Джейкобса оно имеет отчетливо выраженную оккультную, магическую, сверхъестественную природу.

Оно неизбежно меняет человека, который стремится им обладать. Но и человек, в свою очередь, может осознать страшную силу знания и сделать сознательный выбор, как им воспользоваться — во благо или во вред.

Гностическая утопия всегда дуалистична. Полюс добра, представленный в романе четырьмя героями, пытается размышлять о человеке, о мире и роли в нем искусственного интеллекта в соответствии с принципами интегральной философии «белого мага» — Шри Ауробиндо. Противоположный полюс опирается на оккультное учение «черного мага» — каббалиста Макса Теона. Их взгляды на природу и структуру сознания совпадают.

Но вот цели — разительно отличаются. Четыре героя вступают в схватку с темными силами, как четыре мушкетера короля у Александра Дюма с гвардейцами кардинала. Им противостоит альянс сил, которые стремятся к мировому господству.

Знания, скрытые в Священной Книге, и алгоритмы искусственного интеллекта нужны одним, чтобы сохранить и приумножить богатство и власть. Другие воспринимают его как угрозу своему статус-кво. Третьи видят в нем оружие, обладающее огромным разрушительным потенциалом.

Противостояние добра и зла в романе заканчивается победой добра — разве в утопии может быть иначе? Нужно отметить, что человечество очевидным образом устало от антиутопий и социального пессимизма. Эта усталость требует от деятелей мировой культуры, чтобы над историческим процессом зажглись слова «Выход есть». Джейкобс — один из немногих, кто пытается работать с позитивным образом будущего, возрождая утопию как литературный жанр.

Но, помимо художественных и философских достоинств, роман имеет еще и ценность иного рода. Его сюжет — повод насытить текст энциклопедическими знаниями. Роман содержит массу релевантных исторических фактов, знаний в области бизнеса и эзотерических учений.

Рекомендуем вам вместе с нами отправиться в «одиссею сознания» — яркий, увлекательный и необычный мир Гарри Джейкобса.

На этом пути вы не только узнаете много нового и получите эстетическое удовольствие от прочитанного, но и сделаете еще один шаг к осознанности существования. А это значит, что будущее нашего мира изменится вместе с вами — оно станет более безопасным, сбалансированным и гармоничным.

Об авторе:

Гарри Джейкобс — американский писатель, социальный мыслитель, консультант в области управления, экономического и социального развития, СЕО Всемирной академии искусства и науки, президент Всемирного консорциума университетов, полноправный член Римского клуба.

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