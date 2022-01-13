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Примаков обнаружил в правительстве Токаева "русофобскую дрянь"
13 января 2022 | 10:26
Россотрудничество отказалось работать с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым. Об этом в среду, 12 января, заявил глава агентства Евгений Примаков.
Как сообщил Примаков, он внимательно прочитал «многочисленные цитаты» Умарова, в которых глава ведомства охарактеризовал Великую Отечественную как «чужую войну», а русских назвал «навязанной диаспорой».
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[10.01.2022]
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