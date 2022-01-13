Примаков обнаружил в правительстве Токаева "русофобскую дрянь"

13 января 2022 | 10:26

Россотрудничество отказалось работать с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым. Об этом в среду, 12 января, заявил глава агентства Евгений Примаков.

Как сообщил Примаков, он внимательно прочитал «многочисленные цитаты» Умарова, в которых глава ведомства охарактеризовал Великую Отечественную как «чужую войну», а русских назвал «навязанной диаспорой».



«Видимо, назначение господина Умарова — пример того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти господину президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву. Уважаю усилия господина президента Токаева и верю в то, что подобные наверняка тщательно продуманные и запланированные компромиссы не смогут разрушить вековую братскую дружбу между нашими народами, особенно если господин Умаров публично откажется от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане», — отметил глава агентства.



Примаков добавил, что Россотрудничество не занимается политической борьбой и не вмешивается в дела суверенных государств. «Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации», — подчеркнул руководитель агентства.



Накануне президент Казахстана назначил новым премьером страны Алихана Смаилова. В тот же день Токаев утвердил новый состав правительства республики, в состав кабмина вошел в том числе Умаров.