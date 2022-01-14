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Сенат США не підтримав законопроєкт про нові санкції щодо "Північного потоку-2"

14 января 2022 | 11:19

Документ підтримали 53 сенатори при необхідному мінімумі у 60 голосів.


Законопроєкт республіканського сенатора Теда Круза про нові санкції проти російського газогону "Північний потік-2" у четвер не набрав достатньої кількості голосів.

Документ підтримали 53 сенатори при необхідному мінімумі у 60 голосів, 41 – проголосував "проти". Трансляція голосування була доступна онлайн.

Законопроєкт Круза передбачає введення санкцій проти материнської компанії проєкту Nord Stream 2 AG і її виконавчого директора, громадянина Німеччини Матіаса Варніга. Ці санкції були відхилені минулого року

Законопроєкт встановлює застосування обмежувальних заходів щодо газопроводу протягом 15 днів з моменту підписання та дозволяє Конгресу проголосувати за відновлення санкцій у разі відмови від них президента. Він передбачає санкції стосовно компанії Nord Stream 2 AG, від яких Штати відмовились у травні, та щодо учасників сертифікації газопроводу.

Підтримати цей документ сенаторів закликав президент України Володимир Зеленський. 

Зі свого боку Білий дім підтримує альтернативний план сенатора від Демократичної партії Роберта Мендеса, який передбачає санкції тільки у відповідь на агресивні дії Росії проти України

Сенатори-демократи казали, що законопроєкт Круза може відштовхнути США від європейських союзників у той час, коли єдність має велике значення для протидії агресивній поведінці Росії в регіоні.

Автор законопроєкту Круз відкинув ці аргументи демократів і заявив, що вони зацікавлені лише в тому, щоб надати Байдену політичне прикриття.

Тед Круз є послідовним критиком "Північного потоку-2". Просунути цей законопроєкт щодо санкцій на розгляд Сенату вдалося завдяки відмові Круза від блокування схвалення десятка кандидатур на різні посади, які були висунуті Байденом. 

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.



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