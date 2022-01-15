Шевченка достроково звільнили з посади головного тренера “Дженоа”

Нагадаємо, з моменту прибуття Шевченка до Генуї на початку листопада 2021 року "грифони" здобули лише одну перемогу (у раунді 1/16 фіналу Кубка Італії) в 11 матчах.

Клуб подякував тренеру та його співробітникам за “напружену роботу, яку вони зробили в останні місяці”.