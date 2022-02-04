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В ЕС предложили конфисковать $30 млрд из резервов ЦБ РФ

04 февраля 2022 | 10:42


Ряд стран Евросоюза предложили включить в пакет санкций блокировку части золотовалютных резервов РФ, размещенных в Международном валютном фонде. Речь идет о так называемых специальных правах заимствования (SDR) - условной валюте МВФ, которая представляет из себя корзину резервных валют (доллар - 42%, евро - 31%, японская иена - 8%, британский фунт - 8% и китайский юань - 11%).

ЦБ РФ на 1 января держал в SDR 24,2 млрд долларов. Общий объем ЗВР, привязанных к МВФ, достигал почти 30 млрд долларов, поскольку еще 5,3 млрд долларов приходилось на резервную позицию ЦБ в фонде.

Российские власти боятся ареста золотовалютных резервов с 2014 года: сразу после аннексии Крыма ЦБ вывел больше 100 млрд долларов со счета в Федеральном резервном банке Нью-Йорка (входит в структуру ФРС США), опасаясь, что доступ к ним будет заблокирован.



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