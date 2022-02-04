Китай сократил свиту Путина с 25 человек до 6

04 февраля 2022 | 10:43

Изначально Путин планировал ехать со свитой в 20-25 персон. В урезанный состав не попал глава "Газпрома" Алексей Миллер. Ему не нашлось места в делегации, несмотря на планы подписать «весьма солидный», по словам Ушакова, пакет документов, включающий газовые соглашения.

С Путиным поедут глава МИД Сергей Лавров, министр энергетики Николай Шульгинов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава «Роснефти» Игорь Сечин, а также сам Ушаков.



Путин и Си Цзиньпин примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и пообщаются тет-а-тет.



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