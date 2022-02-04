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Міністр Кулеба нарешті підтвердив, що "військова" паніка була штучно створеною "західними партнерами"

04 февраля 2022 | 10:48

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна "втомилася від іноземних партнерів". Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє Depo.ua.


Міністр нагадав, що раніше заяви світових лідерів про те, що вторгнення Росії до України "неминуче", вводило українців у паніку.

"Я постійно чув лише одне – про втому іноземних партнерів від України. Нарешті хтось почав говорити про втому України від іноземних партнерів", – заявив Кулеба.

Очільник закордонного відомства зазначає, що спільно з іноземними партнерами він дійшов висновку, що кожне слово в публічній комунікації є дуже важливим.

"Розгорнулися цілі філологічні баталії щодо англійського слова "imminent" ("неминучий", – ред.), яке постійно використовували США про те, що атака на Україну "невідворотна". Я вже прочитав два окремі матеріали про те, як це слово правильно потрібно перекладати", – зазначив міністр.

За його словами, вперше розмова щодо цього розпочалася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час його візиту до Києва.

"Ми показали конкретні наслідки для української економіки від кожної заяви. Одна заява - гривня просіла. Друга заява - народ пішов у банки знімати заощадження. І після цього почалася еволюція партнерів. І завершилася вона заявою речниці Білого дому, яка сказала, що це слово ("imminent" - "невідворотний" - Ред.) більше не буде використовуватися", – пояснив Кулеба.


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