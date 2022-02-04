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Свідки КОВІД знайшли нові загрози у лайні
04 февраля 2022 | 10:52
У каналізації Нью-Йорка знайдено нові варіанти коронавірусу.
Щонайменше чотири раніше невідомі варіанти SARS-CoV-2 виявили в стічних водах Нью-Йорка вчені під керівництвом фахівців Міссурійського університету. Подробиці вони виклали у статті у журналі Nature Communications, повідомляє Газета.ru.
Збір проб стічних вод Нью-Йорка проводився з літа 2020 року. У пробах за 2021 рік дослідники виявили варіанти вірусу з мутаціями, нехарактерними для жодних з відомих варіантів. Усі мутації стосувалися однієї і тієї ж області геному вірусу.
«Ми досі не знаємо, звідки взявся варіант «омікрон», але він мав звідкись з'явитися , — зазначають дослідники. — Нові варіанти з'являються всюди, включаючи «омікрон», який, зрештою, потрапив у загальну популяцію і посіяв хаос. Ми думаємо, що ці незвичайні зразки, що мутували, можуть стати основою для появи нового варіанту, небезпечного для людини».
У людей ці варіанти не були виявлені.
На думку дослідників, у цьому випадку йдеться про мутації, що виникли через поширення вірусу серед тварин, ймовірно, щурів, що мешкають у каналізаційній системі Нью-Йорка.
SARS-CoV-2 потрапив до людей від тварин, а тепер, мабуть, відбувся зворотний процес — «людські» варіанти вірусу поширилися серед тварин та еволюціонували в їхньому організмі.
Наскільки заразними вони можуть виявитися для людини – поки що не ясно.
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