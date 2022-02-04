Цена на бензин подскочит до 40 грн/л уже в феврале

04 февраля 2022 | 10:53

Уже в феврале цена на дизель и бензин подскочит до 40 грн/л, а на автогаз – до 25 грн/л. Такой резкий ценовой скачок связан с ростом курса доллара и нефтяных котировок, а также с влиянием на рынок госрегулирования.

Такой прогноз озвучил директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин, пишет UBR.ua. Он объясняет такой резкий ценовой скачок неконтролируемым ростом курса доллара и нефтяных котировок, а также влиянием госрегулирования. По словам эксперта, большая вероятность увидеть такие ценники на АЗС существует уже с 12 февраля, чему будет предшествовать несколько этапов повышения расценок на заправках.



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