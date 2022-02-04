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В минувшем январе киевляне заплатили за парковку в 80 раз больше, чем в январе прошлого года
04 февраля 2022 | 10:58
В январе 2022 года киевляне заплатили за почасовую парковку почти 2,9 млн грн. Это в 80 раз больше, чем в январе 2021 года. Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).
Как сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов, почти 2,3 млн гривен за почасовую парковку было уплачено через городское приложение “Киев цифровой”. Также популярностью пользуются системы Parking UA и EasyPay.
“В общей сложности за месяц 21 568 водителей осуществили 42 044 парковочных сессии”, – рассказал Константин Усов.
Как сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов, почти 2,3 млн гривен за почасовую парковку было уплачено через городское приложение “Киев цифровой”. Также популярностью пользуются системы Parking UA и EasyPay.
“В общей сложности за месяц 21 568 водителей осуществили 42 044 парковочных сессии”, – рассказал Константин Усов.
Как отметил замглавы КГГА, почти втрое по сравнению с прошлым годом выросли поступления от штрафов. За январь 2022 года киевляне уплатили 4,4 млн. грн штрафов. Инспекторы вынесли 12 910 постановлений о нарушении и совершили 2 273 эвакуации.
Также Константин Усов назвал "рекордсменов месяца".
“Больше всего штрафов – 6 – получил водитель Nissan Rogue. Наибольшую сумму за парковку – 6350 грн – уплатил водитель MAZDA 3”, – рассказал он.
Ранее KV сообщала, что в декабре 2021 года в Киеве за почасовую парковку уплатили 3,168 млн гривен. При этом в январе прошлого года было уплачено 35,8 тыс. гривен. Таким образом, за год поступления в бюджет Киева от оплаты за почасовую парковку выросли в 88 раз.
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