Украинский спутник оказался с "прокладкой"

04 февраля 2022 | 16:31

Вместо прямого контракта с американской компанией Илона Маска SpaceX для запуска украинского спутника Січ-2-30 Кабинет министров привлек посредника. Поэтому контракт подорожал вдвое до $1,8 млн, а оборудование государственного конструкторского бюро поставили через фирму-«прокладку».

13 января 2022 г. Украина впервые за более чем 10 лет вывела на орбиту собственный спутник «Січ-2-30». Это не новое изделие, а копия спутника «Січ-2», который Украина запустила до этого. Копия хранилась на КБ «Южное» с готовностью к запуску на 80-85%, хотя считается устаревшей из-за низкого разрешения – «Січ-2-30» имеет разрешение 7,8 метра, а современные спутники способны передавать изображения с разрешением 30 сантиметров.

В 2020 году, когда Государственное космическое агентство возглавил Михаил Лев, начался процесс по доработке спутника, на который КБ «Южное» уже потратило 110 млн грн. Для его запуска Лев начал переговоры с компанией Илона Маска, оценившей запуск спутника в 1 миллион долларов. К процессу поиска средств был привлечен тогдашний министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Урусский, курировавший работу космического агентства.

В конце февраля 2021 года у Госкосмоса был предварительный договор с SpaceX для запуска в космос спутника «Січ-2-30». Контракт был прямой, без посредников. Требовалось авансом оплатить $1 млн для бронирования месяца. Но в конце концов предоплата не была перечислена, а в феврале 2021 года Михаил Лев был уволен из Госкосмоса.

После увольнения Льва новое руководство космического агентства и министр Олег Урусский нашли посредника в виде нидерландской компании Isilaunch, которая также сотрудничает со SpaceX. В мае 2021 г. заключили соглашение. Этот посредник гарантировал украинской стороне место для спутника на ракетоносителе, но стоимость услуги выросла почти вдвое – до $1,8 млн.

Кроме того, Isilaunch наняла субподрядчиком украинскую фирму ООО «Скай Энержи», которая якобы должна была изготовить специальные плиты для крепления спутника к ракете Маска.

Эта компания расположена в Днепре, ее руководителем и владельцем является бывший работник КБ "Южное" Юрий Прокопенко. Большинство сотрудников фирмы также из КБ, а собственных мощностей для изготовления адаптеров (из-за них якобы и привлекли фирму) она не имела.

Глава экономического комитета парламента Дмитрий Наталуха со ссылкой на данные Службы экспортного контроля утверждает, что фирма поставила адаптер и крепеж, которые изначально были на КБ «Южное».

По данным ресурса ImportGenius, компания «Скай Энержи» ранее уже поставляла схожие изделия нидерландской компании и при этом не указывала в документах об экспорте космических технологий, а указывала товар как металлические изделия.

Пока с запущенным спутником нет устойчивой связи, создана правительственная комиссия для выяснения причин неудачного запуска.

Ранее на запуске спутника пиарился президент Владимир Зеленский, наблюдавший в прямом эфире за его выведением на орбиту.