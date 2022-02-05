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В Австрії п’ять людей загинули через сходження лавини

05 февраля 2022 | 08:57

Загиблими є шведська група на чолі з гірським гідом.


В Австрії на околицях міста Шпісс (Тіроль) п’ять людей загинули внаслідок сходження снігової лавини, повідомляє видання Krone.

Інцидент трапився сьогодні вдень, о 13:40. На місце події вилетіли два вертольоти з сусідньої Швейцарії, а також гелікоптер австрійської служби швидкої допомоги та поліції. 

Чотирьох людей знайшли мертвими, а ще одну жертву рятувальники намагалися реанімувати, але безрезультатно. Ще одну людину доправили до лікарні.

Загиблими є шведська група на чолі з гірським гідом.

Як зазначає Krone, у Тіролі в п'ятницю зійшла незвично велика кількість лавин. Зранку в центрі управління вже нарахували 13 лавин.



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