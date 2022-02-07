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Правоохоронці викрили мережу шахрайських call-центрів, працівники яких представлялися співробітниками банків
07 февраля 2022 | 09:01
Отримані обманом кошти зловмисники переказували на електронні гаманці, картки підконтрольних осіб, а також переводили у криптовалюту.
Співробітники Нацполіції викрили і ліквідували мережу call-центрів, де працювало понад 140 осіб.
Про це повідомляє пресслужба НПУ.
Зловмисники орендували приміщення у Києві, Львові та Одесі. Працівники центрів телефонували до громадян, представлялися співробітниками банківських установ або правоохоронних органів.
Під різними приводами змушували громадян повідомити особисті дані та паролі. Для цього вони використовували психологічні методи впливу та діяли за підготовленою інструкцією. Також зловмисники користувалися програмою підміни телефонного номера, аби замаскувати свою діяльність. Клієнтські бази даних зловмисники скуповували у DarkNet", - повідомляють у поліції.
Сфера "діяльності" затриманих поширювалася на територію пострадянських країн.
За попередньою інформацією, отримані в незаконний спосіб кошти переказували на електронні гаманці, картки підконтрольних осіб, а також переводили у криптовалюту.
4 лютого, правоохоронці провели спецоперацію, до якої залучили понад сотню співробітників Департаментів стратегічних розслідувань, кіберполіції, карного розшуку Національної поліції, Офісу Генерального прокурора та спецпризначенців поліції Києва.
Поліцейські встановлюють організаторів.
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