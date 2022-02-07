Отава блокована противниками КОВІД-обмежень

07 февраля 2022 | 10:22

Кількість демонстрантів перевищує чисельність поліції. В канадській Оттаві, де тривають акції протесту проти COVID-обмежень та обов’язкової вакцинації, оголосили надзвичайний стан.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву мера Джима Вотсона.

Вотсон, який оголосив надзвичайний стан, заявив, що дедалі гучніші демонстрації становлять "серйозну небезпеку та загрозу для безпеки мешканців".

Сотні вантажівок продовжували займати центр міста біля парламенту Канади, і жодних ознак того, що протестувальники мають намір іти, не було.

Надзвичайний стан "наголошує на необхідності підтримки з боку інших юрисдикцій та рівнів управління".

Незрозуміло, як Оттава проситиме допомоги ззовні.

Вотсон не повідомив подробиць про те, яких заходів він може вжити.

Раніше того ж дня він скаржився, що демонстранти перевершують чисельністю поліцію.