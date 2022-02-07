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Отава блокована противниками КОВІД-обмежень

07 февраля 2022 | 10:22

Кількість демонстрантів перевищує чисельність поліції. В канадській Оттаві, де тривають акції протесту проти COVID-обмежень та обов’язкової вакцинації, оголосили надзвичайний стан.


Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву мера Джима Вотсона.

Вотсон, який оголосив надзвичайний стан, заявив, що дедалі гучніші демонстрації становлять "серйозну небезпеку та загрозу для безпеки мешканців".

Сотні вантажівок продовжували займати центр міста біля парламенту Канади, і жодних ознак того, що протестувальники мають намір іти, не було. 

Надзвичайний стан "наголошує на необхідності підтримки з боку інших юрисдикцій та рівнів управління".

Незрозуміло, як Оттава проситиме допомоги ззовні. 

Вотсон не повідомив подробиць про те, яких заходів він може вжити.

Раніше того ж дня він скаржився, що демонстранти перевершують чисельністю поліцію.

  • 29 січня після тижневої їзди Канадою тисячі людей прибули до канадської столиці у колонах далекобійників.  Рух назвали "Конвоєм Свободи". Він був викликаний вимогою обов'язкової вакцинації для далекобійників, які перетинають кордон США та Канади, реалізованим ліберальним урядом Джастіна Трюдо на початку січня.
  • Акція розпочалася в західній Канаді і під час руху на схід набирала обертів і підтримки.
  • Вимоги протестувальників зросли від скасування обов'язкової "прикордонної вакцинації" до припинення всіх вимог вакцинуватися по всій країні.
  • Протестувальники паралізували центр Оттави протягом останніх дев'яти днів. Вони заявили, що вантажівки поїдуть тільки після того, як федеральний уряд скасує свої обмеження.


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