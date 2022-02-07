Зеленській на зустрічі з айтішниками прорекламував розкішні умови для ведення бізнесу в Україні

07 февраля 2022 | 10:26

Президент Володимир Зеленський та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров провели зустріч із представниками IT-індустрії. Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що Зеленський та Федоров обговорили питання розвитку індустрії та запуск спеціального правового режиму "Дія.City", який відбудеться вже у вівторок під час Diia Summit.

"Дія.City — це одна з найкращих податкових систем у світі: у 5 разів нижчі податки, порівнюючи із загальною системою оподаткування, та прозорі умови для розвитку IT-компаній. Це дасть їм змогу рости, масштабуватися, створювати національний продукт та капіталізуватися на Батьківщині", - наголосили в Мінцифри.

Нагадаємо, 15 липня 2021 року Верховна Рада прийняла другому читанні та в цілому законопроєкт №4303 про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Законопроєкт визначає загальні засади функціонування спеціального режиму "Дія City" для ІТ-компаній. Вони стосуються свободи діяльності, невтручання держави, презумпції правомірності діяльності, незмінності умов на 25 років, формального характеру процедури набуття статусу резидента "Дія City". Він також вводить поняття гіг-контрактів, які поєднують гнучкість фрілансу та соціальні гарантії.

Спеціальний режим "Дія City" запроваджується як альтернатива поточним умовам. Участь у ньому буде добровільною.

У грудні минулого року Рада проголосувала законопроєкт про спрощене оподаткування резидентів "Дія Сіті".