Конвой свободы: миллионы канадцев выступают против «нового порядка» 07 февраля 2022 | 15:41 , Олег Ельцов. ТЕМА распечатать [1] комментарии [1] В Канаде – массовые выступления по всей стране против правительства Трюдо, антивирусного террора и попыток организовать "новый порядок" в масштабах всей планеты. Участники не просто требуют отменить принудительные и противозаконные мероприятия по сдерживанию пандемии, они защищают свою свободу и призывают сограждан не делиться по воле политиков на "ваксов" и "антиваксов". Эта история совсем не про вирус. А на сетевых ресурсах "Конвоя" участники выступлений говорят о том, что пора выставить счет правительству за бюджетные миллионы, потраченные на "бесплатную" вакцинацию. А еще прямо рекомендуют организаторам коронапсихоза засунуть себе в дупу "новый порядок", который они пытаются насадить по всему миру.

Изначально премьер Канады Джастин Трюдо не воспринимал акцию серьезно, утверждал, что речь идет о кучке провокаторов. Фитилем, из которого возгорелось пламя стало требование к "дальнобойщикам", пересекающим канадо-американскую границу иметь полную вакцинацию. Трюдо заявлял, что подавляющее большинство водителей грузовиков вакцинированы, только 16 тысяч отказались от этого требования. Но вот, 15 января на Оттаву выдвинулась незначительная колонна грузовиков, чтобы высказать свое несогласие с новым ограничением свобод. А уже через две недели колонна состояла из 80 тысяч грузовиков! Всего в акции принимает участие около 1,5 млн. человек! По дороге следования колонны жители регионов бурно поддерживали протестующих. Позже к ним присоединились тысячи водителей из США.



На топливо для грузовиков, питание и ночлег водителей гражданами было собрано около 10 млн. канадских долларов. Только 1 млн. успели использовать по назначению. Далее оставшаяся сумма была блокирована владельцами площадки, на которой собирались средства. Они пообещали перевести собранные миллионы в надежные благотворительные фонды (то есть не по назначению) или вернуть жертвователям. Поводом для этого стало заявление властей, что организаторы акции сеют нестабильность, в местах их пребывания растет уровень преступности. Что, безусловно – ложь. Вспомним наши революции на Майдане: более толерантной и доброжелательной обстановки не встретишь нигде.



На этот поступок Илон Маск отреагировал в Твиттере фразой: владельцы платформы – профессиональные жулики.



Сегодня протестанты блокировали канадский парламент, волна протестов развернулась по всей стране: Торонто, Виннипег. Квебек, Альберта...



Организаторы акции выпустили официальный пресс-релиз.



"15 января небольшая группа дальнобойщиков из провинции Альберта, члены их семей и друзья, решили, что правительство Канады зашло слишком далеко, введя в стране паспорта вакцинации и обязательную вакцинацию. На сегодняшний день нашу акцию поддерживают уже миллионы канадцев по всей стране.



Настало время прекратить все вакцинальные мандаты и цифровые программы слежения за населением.



За неделю мы смогли собрать более 4 400 000 пожертвований в поддержку акции. Изначально мы рассчитывали, что колонна будет состоять из 1 600 большегрузных автомобилей. Их количество увеличилось до 36 000 машин всего за несколько дней. Сейчас предполагается, что в Оттаву прибудет до 50 000 грузовозов.



Наша цель остаётся прежней – убедить правительство Канады отменить паспорта вакцинации на границах Канады, приложения слежения для телефонов и ВСЕ мандаты, связанные с ковид-вакцинацией.



Любое сделанное заявление, которое утверждает, что мы являемся "сепаратистами" или "террористами" абсолютно ложно. Это попытки запятнать движение. Очень жаль, что такие заявления поступают от премьер-министра Трюдо и его правительства. Вместо того чтобы защищать наши базовые свободы, записанные в Хартии Прав и Свобод – законе, по иронии судьбы принятом Пьером Элиотом Трюдо, Джастин и его правительство идут в противоположном направлении. Он постоянно делает клеветнические комментарии и дискредитирует огромный сегмент населения. Если история нас чему-то научила, так это тому, что нельзя игнорировать подобные действия.



Мы мирные, зарабатывающие себе на жизнь тяжелым трудом канадцы, которые любят свою страну и хотят самого лучшего для всех канадцев.



Благодаря размаху движения и невиданной поддержке, которую мы получаем от людей со всех уголков мира, мы не можем больше обещать, что наше движение не нарушит привычного течения жизни обычного канадца. Мы очень сожалеем об этом, и мы сделаем всё, что в наших силах для того, чтобы минимизировать ущерб. Мы просим канадцев помнить, что мы боремся за свободу каждого, в то время как политический класс отказался от нас всех.



Настало время напомнить политикам, что они работают на канадский народ, а не мы на них. Мы также просим вас о любви, терпении и поддержке – это сплотит всех канадцев в борьбе за свободу".



"Сеть поставок товаров в страну пришла в упадок уже больше года назад из-за многочисленных провинциальных правительств, которые вводили драконовские меры и антидемократические ограничения для работы бизнесов и для всей канадской экономики".



Когда наши требования будут выполнены, правительство откроет страну и отменит цифровые паспорта и мандаты, как только что это сделала Великобритания, мы сделаем абсолютно всё, что в наших силах и как можно быстрее, чтобы восстановить цепь поставок товаров в стране.



Ещё раз мы хотим уточнить наш короткий и здравый список требований:



Федеральные и провинциальные правительства должны отменить паспорта вакцинации, все обязательные программы и приложения слежения за контактами и паспортные системы.



Отменить все мандаты на вакцины от коронавируса и все попытки нарушения прав тех, кто предпочитает не проходить вакцинацию.



Прекратить речи, настраивающие канадцев друг против друга, ведущие к расколу в обществе через нападки на канадцев, которые не согласны с государственными постановлениями.



Прекратить ограничение дебатов с помощью принудительных мер с целью цензуры тех, кто имеет разные или неправильные мнения.



Мы хотим, чтобы вы знали – надежда есть!



Авторитарные действия Джастина Трюдо и министра транспорта Омара Алхабра стали необходимой комбинацией, чтобы вызвать массовый ответ и невиданный до этого уровень сплочения канадцев. Первый раз в истории страны мы видим объединение всех канадцев, от Альберты, западных провинций и Онтарио до приморских провинций, коренных народов, и наших братьев и сестёр из Квебека, провинции, которая пострадала больше всего от драконовских мер за последний год.



Объединённая и свободная Канада станет нашим будущим, и начинается это сейчас с напоминания правительству о том, что его долг – служить народу.



Мы знаем, что дух Канады – это быть добрыми и любящими. Тем не менее свобода всегда вынуждена сражаться с теми, кто пытается её ограничить, и мы должны защитить её. Сейчас у всех нас есть шанс объединиться несмотря на наши отличия и сделать все необходимое, чтобы гарантировать, что наши свободы защищены сейчас и для будущих поколений".



А вот как описывают ситуацию в Канаде мой давний товарищ гражданин Канады Джерард Лазорко, который сегодня в рядах протестующих.



"Это ненасильственный протест. Однако фейкньюс пытаются запятнать нашу акцию. Официальные СМИ разносят ложь. Мэр призывает полицию убрать протестующих, однако многие полицейские сочувствуют нам, но не демонстрируют этого открыто, иначе они будут уволены. Вся правда содержится в Интернете, на независимых новостных площадках и в постах простых граждан. Мы участвуем в информационной войне. И, как вы знаете, эта война идет по всему миру.



Правда в том, что канадские дальнобойщики требуют, чтобы все предписания и ограничения Covid (пропуск на ваксы, маски и т. д.) были немедленно отменены. Они не уйдут, пока не будут сняты все антиковидные мандаты для всех канадцев. Оттава – столица Канады и местонахождение федерального правительства, которое организует распространение вакцины в провинциях и территориях, а также устанавливает пограничные ограничения с США. В настоящее время только полностью вакцинированные обычные граждане могут пересекать границу в любом направлении. Водители грузовиков, которые не полностью вакцинированы, должны находиться в карантине в течение двух недель, если они повторно въезжают в Канаду из США. Вот почему профессиональные водители организовали Конвой свободы 2022 года и отправились на Парламентский холм в Оттаву из Ванкувера и других частей Канады. Все они встретились там 29 января. Некоторые прибыли на день или два раньше, а многие либо все еще прибывают, либо заблокированы на подъездах полицией. Кроме того, миллионы канадцев собираются в Оттаве, чтобы присоединиться к протестам.



Пресса распространяет ложь про акцию. Якобы она радикальна и агрессивна, что стало поводом для блокирования средств, пожертвованных гражданами в поддержку акции. В действительности уровень преступности в Оттаве снизился с 29 января. Это мирный протест с большим количеством гудков. Как минимум, они сигналят по 10 минут каждые полчаса. Леворадикальный мэр агрессивно угрожает арестовать протестующих, и, похоже, это уже началось.



Протесты в поддержку акции распространились на столицы провинций и другие города, большие и малые, по всей стране, колонны собираются повсюду. Канадцы хотят очень простых вещей: стоп медицинским и административным ограничениям! Кто хочет – колется и надевает маски, кто не хочет – живет как раньше.



Я провел ночь на пограничном блок-посту Coutts на пограничном переходе Альберта/США. В субботу там находилось около 10 000 человек на авто. На переходе организованы два блок-поста: один прямо у пограничного перехода деревни Кутт, где примерно 100 грузовиков и водителей, а второй – примерно в 15 километрах к северу от границы, где полиция блокирует шоссе на пересечении примерно с 30-40 автомобилями RCMP (Королевская канадская горная полиция) и с шерифом округа.



Настроение полиции на этом переходе в основном учтивое и дружелюбное. Существует одна полоса движения, открытая для грузовиков, желающих пересечь границу для торговли, однако им требуется несколько часов задержки, чтобы преодолеть движение на блокпостах. В нескольких километрах к северу от границы находится город Милк-Ривер, где полиция останавливает автомобили с севера на южных полосах движения, чтобы сообщить им, что они направляются на незаконный протест. Подавляющее большинство соглашается с этим и выражает желание продолжить движение, а затем им разрешается проехать мимо блокпоста полиции к колонне протестующих, которая в субботу увеличилась до нескольких километров (2 полосы в каждом направлении плюс обочины и канавы). Каждый день прибывает все больше людей. Полиция запрашивает у некоторых транспортных средств копии водительских прав, снимает их и номерные знаки на полицейские телефоны. Также полицейские в бинокль наблюдают за перемещениями протестантов. Это не может быть законным.



Люди пожертвовали более 10 000 000 канадских долларов (7 800 000 долларов США) на счет GoFundMe для дальнобойщиков, который был заморожен коррумпированным сайтом Big Tech. Лишь 1 миллион канадских долларов удалось снять на нужды акции. Водители грузовиков наняли бухгалтера и юриста, чтобы создать некоммерческую организацию для контроля за средствами, если удастся разблокировать оставшиеся деньги GoFundMe. На его странице было размещено предупреждение о том, что сбор средств "находится на рассмотрении", а кнопки для пожертвований и список предыдущих жертвователей исчезли.



Конвой свободы – это массовое движение, начатое канадскими дальнобойщиками и поддержанное миллионами и миллионами канадцев, как привитых, так и не привитых.



Это движение возродило патриотизм в Канаде и сегодня распространяется по всему миру."



Молодцы ребята! Дух свободы превышн всего! Комментировать статью Автор * : Текст * :

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