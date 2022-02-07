Meta заявляет о возможном закрытии Facebook и Instagram в Европе

07 февраля 2022 | 20:08

Компания Meta заявила, что рассматривает возможность закрытия Facebook и Instagram в Европе, если не сможет продолжать передавать данные пользователей обратно в США. Об этом компания предупреждает в своем годовом отчете.

Таким образом доступ к соцсетям могут потерять и украинские пользователи. При этом, так как причина возможного закрытия Facebook и Instagram связана с законодательством, возможно, что решение Meta коснется только стран-участниц Евросоюза.

В настоящее время регулирующие органы в Европе разрабатывают новое законодательство, которое будет определять, как пользовательские данные будут передаваться в США.

В своем отчете Meta сообщила о возможных вариантах развития событий в зависимости от принятых изменений.

Ранее Meta регулировала передачу данных с помощью системы, известной как Privacy Shield, и других типовых соглашений с европейскими странами.

Но этот договор был аннулирован Европейским судом в июле 2020 года из-за нарушений защиты данных. С тех пор ЕС и США пытались работать над новой версией, но она еще не реализована.

При этом в Украине продукты Meta становятся все более востребованными как для физлиц, так и для бизнеса. Отметим, что в 2022 году социальная сеть Instagram впервые опередила Facebook по количеству пользователей в Украине.

Согласно результатам исследования коммуникационного агентства plusone social impact, за последние полгода социальная сеть Instagram увеличила количество пользователей на 2,3 млн и впервые по этому показателю опередила Facebook.

Кроме того, украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с петицией, в которой просят главу государства обратиться в компании YouTube, Facebook, Google по поводу открытия офисов в Украине. Граждане считают, что отсутствие офисов этих компаний несет угрозу национальной безопасности Украины.