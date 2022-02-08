Держава видаватиме всім вакцинованим українцям від 60 років смартфон із пільговим тарифом

08 февраля 2022 | 11:42

Скористатися програмою єСмартфон зможуть близько 8,5 млн українців.

З весни цього року в Україні запустять нову державну програму – єСмартфон. Всі вакциновані українці старші 60 років безкоштовно отримають сучасний смартфон із пільговим тарифом.

Про це на відкритті третього Дія Саміту повідомив президент Володимир Зеленський.

Очікується, що програмою зможуть скористатися 8,5 млн громадян. Фахівці "Дії" навчать користуватися девайсами.

"Це наша мрія, і це вже реальність, це шлях до головної нашої мети – доступ Інтернету для всіх громадян України. Держава в смартфоні длія всіх", – заявив президент.

Нагадаємо, що з грудня минулого року в Україні працює програма єПідтримка, в межах якої щеплені громадяни можуть отримати по 1000 гривень за повний курс щеплення від ковіду. Гроші можна витратити на ті сфери бізнесу, які постраждали від карантинів найбільше.

Згодом програму розширили на підлітків, а за бустерну дозу вакцини вирішили нараховувати ще по 500 гривень.