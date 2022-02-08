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Путін лякає світ ядерною війною у разі членства України в НАТО
08 февраля 2022 | 11:49
Путін зізнався, що боїться, що Україна стане членом Північноатлантичного Альянсу. Він заявив, що країна може ухвалити рішення повертати Крим військовим шляхом, повідомляє Обозреватель.
"Ми категорично проти розширення НАТО на Сході. Не ми ж рухаємося до НАТО, а вони до нас. Ми що, прийшли на кордон? Це вони до нас підійшли", – сказав Путін.
"Європейські країни вважають Крим українським, а ми вважаємо, що це частина Росії. Якщо буде повернення Криму військовим шляхом і Україна при цьому буде членом НАТО, то виникне військова конфронтація між РФ і НАТО. Нам, що воювати з НАТО? Інше питання: а ви хочете воювати з Росією? Адже так воно й буде", – сказав глава Кремля.
"Ми розуміємо, що Росія – одна з провідних ядерних держав, а за деякими компонентами сучасності багатьох навіть випереджає. Переможців не буде. Ви виявитеся втягнутими в цей конфлікт без своєї волі", – зазначив Путін.
"Українці то хочуть виконувати "Мінськ", то подають його анафемі. Це зруйнує Україну", – сказав Путін.
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