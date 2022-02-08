Порошенко відповів Путіну на запрошення про переїзд до Москви

08 февраля 2022 | 11:50

Петро Порошенко прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна щодо можливості політичного притулку, повідомляє УНІАН.

Відповідний пост Порошенко опублікував на своїй сторінці у Facebook. За словами експрезидента, в Україні переслідують "проєвропейську опозицію" і тепер це підтвердив навіть Путін.

Порошенко звернувся до чинного президента Володимира Зеленського із проханням спрямувати свої зусилля та зусилля правоохоронних органів на захист країни, адже наразі, на думку колишнього президента, вони "займаються Порошенком більше, ніж російською загрозою".

"А Володимиру Володимировичу (Путіну - ред.) — нарешті усвідомити, що ми розберемося самі, тут, в Україні. І одвічна російська практика "опікуватися" українською політикою та політиками вже давно припинилася" , - переконаний Порошенко.

Раніше під час спільної пресконференції після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий надати політичний притулок п'ятому президенту України Петру Порошенку.