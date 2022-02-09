Госканал “Рада” направит половину своего бюджета на закупку контента у компании, в которой Зеленский был ведущим

09 февраля 2022 | 09:35

Государственный парламентский телеканал “Рада”, который в прошлом году уже заплатил частной компании “Кинокит” 9 млн грн, в этом году заплатит этой же компании еще около 180 миллионов гривен за создание передач и ток-шоу. Об этом свидетельствует информация на портале публичных электронных закупок ProZorro.

Указано, что “Кинокит” выиграл в пяти тендерах, при этом во всех них он был единственным участником конкурса. Речь идет о следующих тендерах:

6 млн гривен на создание авторских телевизионных программ и специальных проектов для целей канала “Рада” до 30 июня 2022 года;

60 млн гривен — на “Утреннее шоу телеканала “Рада” до 31 декабря 2022 года;

48 млн гривен — на программу “День живьем” до 31 декабря 2022 года;

30 млн гривен — на программу “Новости” до 30 июня 2022 года;

36 млн гривен — на “Вечернее шоу телеканала “Рада” до 30 июня 2022 года.

Отметим, что в 2022 году на канал “Рада” планируют потратить 378 млн грн. То есть компании “Кинокит” планируют выплатить почти половину годового бюджета.