ТЕМА

Госканал “Рада” направит половину своего бюджета на закупку контента у компании, в которой Зеленский был ведущим

09 февраля 2022 | 09:35

Государственный парламентский телеканал “Рада”, который в прошлом году уже заплатил частной компании “Кинокит” 9 млн грн, в этом году заплатит этой же компании еще около 180 миллионов гривен за создание передач и ток-шоу. Об этом свидетельствует информация на портале публичных электронных закупок ProZorro.


Указано, что “Кинокит” выиграл в пяти тендерах, при этом во всех них он был единственным участником конкурса. Речь идет о следующих тендерах:

  • 6 млн гривен на создание авторских телевизионных программ и специальных проектов для целей канала “Рада” до 30 июня 2022 года;
  • 60 млн гривен — на “Утреннее шоу телеканала “Рада” до 31 декабря 2022 года;
  • 48 млн гривен — на программу “День живьем” до 31 декабря 2022 года;
  • 30 млн гривен — на программу “Новости” до 30 июня 2022 года;
  • 36 млн гривен — на “Вечернее шоу телеканала “Рада” до 30 июня 2022 года.

Отметим, что в 2022 году на канал “Рада” планируют потратить 378 млн грн. То есть компании “Кинокит” планируют выплатить почти половину годового бюджета.



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