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Минобороны заявило о бесполезности для Украины “Железного купола”, на который рассчитывали в Офисе президента

09 февраля 2022 | 09:36

Израильская система противоракетной обороны (ПРО) “Железный купол”, поставок которой в Украину ожидал Офис президента, не сможет обеспечить защиту стратегических объектов в нашей стране. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе брифинга.


Отвечая на вопрос о заинтересованности страны в покупке “Железного купола”, глава Минобороны заявил, что система ПРО компании Rafael не решит вопрос защиты стратегических объектов в Украине.

Также Резников добавил, что в Израиле “Железный купол” обеспечивает защиту от ракет с низкой скоростью и малой дальностью. По его словам, система ПРО не сможет защитить атомные станции, аэродромы и другие стратегические объекты на территории Украины.

В сентябре 2021 года в Офисе президента заявили, что получение противоворакетной системы “Железный купол” — результат “договоренностей, достигнутых во время визита Владимира Зеленского в Соединенные штаты.



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