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В Украине за три года построят плавучий космодром за 4,8 млрд гривен
09 февраля 2022 | 09:39
Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай объявил о реализации проекта космической программы Украины. В том числе она предусматривает построение “Морского старта” — космического космодрома на базе морской платформы, позволяющего запуск ракет из Атлантического и Индийского океанов. По его данным, плавучий космодром появится в нашей стране к 2025 году. Об этом Тафтай заявил в интервью “Суспильному”.
“Есть предварительные оценки и наработки в этом направлении, в рамках космической программы планируется реализовать этот проект. Это значит, что в пределах этих пяти лет (то есть 2021-2025 годы) все это должно быть реализовано в металле и будет работать, как комплекс”, — говорит Тафтай он.
Стоимость в 4,8 миллиарда гривен Тафтай считает невысокой. “Это достаточно небольшая стоимость, мы используем те технологические звенья, инфраструктуру, которую имеют украинские предприятия”, — сказал он.
По словам главы Госкосмоса, расходы на содержание морского космодрома будут зависеть от размеров запускаемой ракеты. Поэтому “Морской старт” рассчитан на запуск легких ракет, что “будет привлекательным и для операторов космической системы, и для тех, кто запускает спутники, то есть заказчиков”.
Программа “Морской старт” разрабатывалась с 1995 года совместно ГП “Производственное объединение “Южный”, американской “Боинг”, норвежской “Кварнер”, российской корпорацией “Энергия”.
В 2009 году проект потерпел банкротство, а в 2017 году был возобновлен под руководством компании “S7 Sea Launch”
В 2017 году по проекту “Морской старт” возобновлены работы под руководством компании “С7 Си Лонч”.
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