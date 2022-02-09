Макрон приехал в Украину подзаработать

09 февраля 2022 | 09:40

После партии вертолетов Франция продаст нам тепловозы и пожарные машины.

Украина и Франция договорились о поставке 130 локомотивов французской кампании “ALSTOM Transport SA” на общую сумму 900 млн. евро в Украину, заявил президент Украины Владимир Зеленский.



“Сегодня мы финализировали договоренности и перевели в практическую стадию реализацию очень важного проекта о поставке 130 локомотивов кампании ALSTOM на сумму 900 млн. евро”, -сказал он на совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пресс-конференции во вторник в Киеве.



Он также добавил, что финализирована договоренность о поставке в Украину 370 единиц пожарно-спасательной техники на 300 млн. евро.