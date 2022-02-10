Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ

10 февраля 2022 | 09:16

Обмеження діятимуть з 21 години 13 лютого по 21 годину 19 лютого.

Росія оголосила намір перекрити для ракетних та артилерійських навчань низку районів Чорного та Азовського морів, карта закритих районів свідчить про можливість підготовки "морської блокади" українських портів.

Про це повідомив у Facebook керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень та головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

"Це дуже схоже на підготовку до чогось на кшталт "морської блокади" українських портів. Про яку ми 2 роки попереджаємо... Це треба зупинити. На найвищому міжнародному рівні", - написав Клименко.