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Канадців закликали негайно виїхати з України

12 февраля 2022 | 08:55

Усі громадяни Канади повинні невідкладно покинути Україну через загрозу російської агресії. Про це в Оттаві заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє Укрінформ.


“У той час, як ми продовжуємо тісно співпрацювати із нашими партнерами та ретельно стежити за ситуацією, я закликаю усіх канадців в Україні провести необхідну підготовку, аби негайно покинути країну”, - сказала Жолі.

Вона наголосила, що “нашим найвищим пріоритетом є безпека канадців”.

“Наш дипломатичний та консульський персонал залишається доступним та готовим до надання громадянам Канади допомоги за потреби. Однак, наша спроможність робити це може бути суттєво обмеженою”, - зазначила міністр.

Жолі нагадала, що з початку лютого “ми закликаємо канадців уникати подорожей до України через постійні російські погрози та ризик збройного конфлікту”.



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