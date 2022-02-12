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Канадців закликали негайно виїхати з України
12 февраля 2022 | 08:55
Усі громадяни Канади повинні невідкладно покинути Україну через загрозу російської агресії. Про це в Оттаві заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє Укрінформ.
“У той час, як ми продовжуємо тісно співпрацювати із нашими партнерами та ретельно стежити за ситуацією, я закликаю усіх канадців в Україні провести необхідну підготовку, аби негайно покинути країну”, - сказала Жолі.
Вона наголосила, що “нашим найвищим пріоритетом є безпека канадців”.
“Наш дипломатичний та консульський персонал залишається доступним та готовим до надання громадянам Канади допомоги за потреби. Однак, наша спроможність робити це може бути суттєво обмеженою”, - зазначила міністр.
Жолі нагадала, що з початку лютого “ми закликаємо канадців уникати подорожей до України через постійні російські погрози та ризик збройного конфлікту”.
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