“В Украине на карту поставлено будущее всего человечества”

14 февраля 2022 | 09:19

Величайшим политическим достижением человечества был отказ от войны, но сейчас оно оказалось под угрозой, считает известный футуролог Юваль Ной Харари.

В сердцевине кризиса вокруг Украины лежит фундаментальный вопрос о природе истории и человечества: возможны ли изменения? Могут ли люди изменить свое поведение или история повторяется бесконечно, а человечество навсегда обречено воспроизводить прошлые трагедии, не меняя ничего, кроме декораций?

Одна часть мыслителей решительно отрицает возможность перемен. Они считают, что мир — это джунгли, где сильные охотятся на слабых, а единственное, что мешает одной стране уничтожить другую — это военная сила. Так было и будет всегда. Те, кто не верит в закон джунглей, не просто обманывают себя, но подвергают риску собственное существование. Они долго не проживут. Другая часть аналитиков верит, что так называемый закон джунглей вообще не закон природы. Люди создали его и именно люди могут это изменить.

Первые четкие доказательства организованной войны появляются в археологических архивах всего 13 тысяч лет назад. Даже после этой даты было много периодов, лишенных археологических свидетельств войны. В отличие от гравитации, война не является основной силой природы. Война зависит от технологических, экономических и культурных факторов. Поскольку эти факторы эволюционируют, изменяется и характер войны.

Свидетельство таких перемен вокруг нас. За последние несколько поколений ядерное оружие превратило войну между сверхдержавами в безумный акт коллективного самоубийства, заставив самые могущественные страны мира искать менее насильственные способы разрешения конфликтов. В то время как войны великих держав, такие как Вторая Пуническая или Вторая мировая война, были заметными отрезками истории, в течение последних семи десятилетий прямой масштабной войны между сверхдержавами не было.

В течение того же периода мировая экономика эволюционировала. Если когда-то основными источниками богатства были такие материальные ценности, как рудники золота, пшеничные поля и нефтяные скважины, то сегодня основным источником богатства стали знания. И если вы можете получить нефтяные месторождения силой, то не сможете получить знания таким образом. В результате выгода от завоевания снизилась.

В глобальной культуре произошло тектоническое смещение. Раньше элиты, например, вожди гуннов, ярлы викингов и римские патриции воспринимали войну положительно. Правители, от Саргона Великого до Бенито Муссолини, стремились увековечить себя путём завоевания. Другая часть элиты, например, христианская церковь, считали войну злом, но неизбежным.

Однако за последние несколько поколений в мире впервые в истории доминируют элиты, рассматривающие войну как зло. Обычно политические лидеры приходят к власти с мечтами о внутренних реформах, а не о завоевании земель.

В результате всех этих изменений большинство правительств перестали воспринимать захватнические войны как приемлемый инструмент продвижения собственных интересов, а большинство государств уже не фантазируют о завоевании и аннексии соседей. Это неправда, что только военное сдерживание не позволяет Бразилии завоевать Уругвай или препятствует Испании вторгнуться в Марокко.

Параметры мира

Упадок культуры войны виден из многочисленных статистических данных. Начиная с 1945 года, международные границы очень редко изменялись иностранным вторжением, и ни одна признанная на международном уровне страна не была полностью стерта с карты мира внешним завоеванием. Конечно, было много других видов конфликтов, таких как гражданские войны и восстания. Но даже если учесть все типы конфликтов, за первые два десятилетия 21 века человеческое насилие убило меньше людей, чем самоубийства, автомобильные аварии или заболевания, связанные с ожирением. Порох стал менее смертельным, чем сахар. Ученые спорят о точной статистике, но важно выходить за рамки математики. Упадок культуры войны стал как психологическим, так и статистическим явлением.

Важнейшей особенностью упадка культуры войны стало серьезное изменение самого значения термина “мир”. Большую часть истории мир означал лишь временное отсутствие войны. Когда в 1913 году люди говорили, что между Францией и Германией существует мир, они имели в виду, что французская и немецкая армии пока не столкнулись напрямую, но все знали, что война между ними может разразиться в любой момент.

В последние десятилетия “мир” начал означать “неправдоподобие войны”. Для многих стран вторжение и завоевание соседей стало почти немыслимым. Конечно, из этих тенденций есть исключения. Но, по крайней мере, распознавать тенденции так же важно, как и уметь указывать на исключения.

“Новый мир” не был статистической случайностью или фантазией хиппи. Наиболее ярко это отразилось на холодно рассчитанных бюджетах. В последние десятилетия правительства во всем мире чувствовали себя достаточно уверенно, чтобы тратить в среднем лишь около 6,5% своих бюджетов на вооруженные силы, при этом увеличивая расходы на образование, здравоохранение и социальное обеспечение.

Мы склонны воспринимать это как должное, но такая тенденция удивительная новинка в истории человечества. На протяжении тысячелетий военные расходы были большей частью бюджета страны каждого принца, хана, султана и правителя. Они почти не тратили ни копейки на образование или медицинскую помощь для населения.

Упадок культуры войны не был результатом божественного чуда или изменения законов природы. Такая тенденция стала результатом того, что люди сделали лучший выбор. Это, пожалуй, главное политическое и моральное достижение современной цивилизации. К сожалению, тот факт, что оно выходит из выбора человека, тоже означает, что все может измениться.

Технологии, экономика и культура продолжают эволюционировать. Развитие кибероружия, экономики, управляемой искусственным интеллектом, и новой милитаристской культуры может привести к новой эре войны, хуже всего, что мы видели раньше. Чтобы наслаждаться спокойствием, каждый должен делать правильный выбор. И наоборот, неправильный выбор одной стороны может спровоцировать войну.

Поэтому российская угроза вторжения в Украину должна волновать каждого человека на Земле. Если для влиятельных стран снова станет нормой уничтожать своих более слабых соседей, это повлияет на людей по всему миру. Первым и наиболее очевидным результатом возвращения в закон джунглей было бы резкое увеличение военных расходов за счет всего остального. Деньги, которые должны пойти учителям, медсестрам и социальным работникам, вместо этого пойдут на танки, ракеты и кибероружие.

Возвращение к закону джунглей также подорвет глобальное сотрудничество по таким проблемам, как предотвращение катастрофического изменения климата или регулирование влияния технологий, таких как искусственный интеллект и генная инженерия. Нелегко сотрудничать со странами, которые готовятся уничтожить вас. И поскольку изменение климата, гонка вооружений и развитие технологий искусственного интеллекта ускоряются, угроза вооруженного конфликта будет только усиливаться, замыкая порочный круг, что вполне может принести гибель человечества.

Курс истории

Если вы верите, что исторические изменения невозможны, а человечество не покидало закон джунглей и никогда не покинет его, остается только выбор, играть роль хищника или жертвы. Учитывая такой выбор, большинство лидеров предпочли бы войти в историю как хищники и добавить свои имена в мрачный список завоевателей, которых несчастные ученики обречены запоминать на экзаменах по истории.

Но, возможно, закон джунглей — это выбор, а не неизбежность? Если да, то любой лидер, который решит захватить страну-соседа, получит “особо неприятное” место в памяти человечества. Он войдет в историю как человек, разрушивший наибольшее достижение цивилизации.

Я не знаю, что будет в Украине. Но как историк, верю в возможность перемен. Я не думаю, что это наивность — это реализм. Единственная константа человеческой истории — это перемены. И этому, вероятно, мы можем научиться у украинцев. На протяжении многих поколений украинцы мало что знали, кроме тирании и насилия. Они пережили два столетия царского самодержавия (которое окончательно развалилось во время катаклизма Первой мировой войны).

Краткая попытка обретения независимости была быстро разгромлена Красной армией, восстановившей российское господство. Тогда украинцы пережили страшный Голодомор, сталинский террор, нацистскую оккупацию и десятилетие сокрушительной коммунистической диктатуры. Когда Советский Союз распался, история, казалось, гарантировала, что украинцы снова станут жертвами жестокой тирании.

Но они выбрали другой путь. Несмотря на историю, несмотря на бедность и, казалось бы, непреодолимые препятствия, украинцы установили демократию. В Украине, в отличие от России и Беларуси, кандидаты от оппозиции неоднократно меняли действующих президентов. Столкнувшись с угрозой самодержавия в 2004 и 2013 годах, украинцы дважды поднимались на восстание, чтобы защитить свою свободу. Украинская демократия, равно как и “новый мир”, нестабильная, хрупкая и рискует просуществовать недолго. Но и то и другое может пустить глубокие корни. Все сводится к выбору людей.