ТЕМА

Русские что-то применили против подлодки США

12 февраля 2022 | 16:41

Фрегат «Маршал Шапошников» применил против подлодки США спецсредства. Минобороны РФ: подлодка США нарушила водную границу, фрегат «Маршал Шапошников» применил спецсредства.


В районе курильского острова Уруп российский фрегат «Маршал Шапошников «применил соответствующие средства» против американской подлодки «Вирджиния», нарушившей территориальные воды России. Об этом сообщили в Минобороны. 

После этого американская подлодка на максимальной скорости покинула территориальные воды России, отметили в министерстве.

РБК



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