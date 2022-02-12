Русские что-то применили против подлодки США

В районе курильского острова Уруп российский фрегат «Маршал Шапошников «применил соответствующие средства» против американской подлодки «Вирджиния», нарушившей территориальные воды России. Об этом сообщили в Минобороны. После этого американская подлодка на максимальной скорости покинула территориальные воды России, отметили в министерстве. РБК

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