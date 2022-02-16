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Впервые в Украине: "смотрящему" в тюрьме дали 7 лет за преступное влияние
16 февраля 2022 | 08:31
UA Впервые в Украине: "смотрящему" в тюрьме дали 7 лет за преступное влияние ЖИТОМИР, ВТОРНИК 15 ФЕВРАЛЯ 2022 17:38 Впервые в Украине: "смотрящему" в тюрьме дали 7 лет за преступное влияние Фото: Офис генпрокурора сообщил о первом реальном сроке для "смотрящего" в тюрьме (Виталий Носач/РБК-Украина) АВТОР: ЮЛИЯ БОЙКО Впервые в Украине вынесли приговор за распространение преступного влияния так называемому "смотрящему" в тюрьме. Богунский райсуд Житомира дал более 7 лет лишения свободы мужчине, который из тюрьмы пытался выбить несуществующие долги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Сообщается, что впервые в Украине к реальному наказанию приговорен заключенный, который находится в статусе "смотрящего" в тюрьме. С учетом не отбытого срока ему дали 7 лет и 2 месяца лишения свободы. По данным следствия, уроженец Житомирской области отбывал свое двенадцатое наказание в колонии и по просьбе ранее судимой местной жительницы пытался выбить несуществующий долг, вдвое увеличив его сумму. "Осужденный неоднократно звонил по телефону и требовал уплатить деньги до конкретной даты. В случае неуплаты угрожал применить свой уголовный авторитет и привлечь подконтрольных ему лиц на свободе для физической расправы и уничтожения имущества", - говорится в сообщении.
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