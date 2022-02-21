Обстрелы на Донбассе. Макрон и Путин достигли соглашения

21 февраля 2022 | 08:39

Макрон договорился с Путиным попытаться добиться прекращения огня на востоке Украины.

Об этом сообщил Елисейский дворец в воскресенье после продолжительного телефонного разговора между главами двух государств.

Лидеры двух стран согласились с «необходимостью содействия дипломатическому разрешению нынешнего кризиса и сделать все, чтобы этого добиться», — заявили в Елисейском дворце.

Они согласились, что необходима интенсивная работа, чтобы в ближайшие часы провести заседание трехсторонней контактной группы с целью получения от всех сторон обязательств по прекращению огня на линии столкновения.

Они также согласились с необходимостью возобновления работы в рамках нормандского формата на основе обменов и предложений, сделанных Украиной в последние дни.

Министр иностранных дел Жан-Ив ле Дриан и Сергей Лавров должны провести встречу в ближайшие дни. Кроме того, дипломатическая работа в ближайшее время должна привести к возможному проведению встречи на самом высоком уровне с участием Украины, России и союзников для установления нового порядка безопасности в Европе.

«Для проведения этой работы в серьезных условиях главы двух государств взяли на себя жесткие обязательства совершить все полезные действия, чтобы избежать эскалации, снизить риски и сохранить мир», — сказано в заявлении Елисейского дворца.

В Кремле заявили, что Путин во время телефонного разговора с Макроном обвинил Украину в провокациях и эскалации ситуации на Донбассе.

«Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации со стороны украинских силовиков», – говорится в сообщении Кремля после разговора, который длился 1 ч 45 минут.

В Кремле также отметили, что Путин сказал Макрону, что страны НАТО продолжают «накачивать Украину современным оружием», «толкающим Киев к военному решению так называемой проблемы Донбасса».