Шольц опроверг мнение, которое продвигает Кремль, о том, что поддержка Украины со cтороны западных государств «пригласили Путина к нападению».

Он также отметил, что слышал от президента РФ Владимира Путина также обвинения в адрес Запада о том, что в 90-х государства НАТО начали военную операцию в Сербии.

«Я отвечаю, что мы это делали, чтобы предотвратить геноцид», — пояснил он, напомнив, что жители государств Балкан, в том числе Сербии, сейчас стремятся обрести членство в ЕС и объединиться с государствами, которые тогда проводили военную операцию.

«И когда он (Путин) отвечает, что на Донбассе геноцид – это смешно, я это прямо говорю. Но это его история», — рассказал Шольц о своей дискуссии с российским лидером. Как известно, на текущей неделе Олаф Шольц после поездки в Киев посетил Москву, где провел переговоры с Путиным.

Шольц также отреагировал на вопрос Либермана о том, не следует ли ускорить вступление Украины в НАТО и ЕС, отрицая, что эта возможность рассматривается.

«Вопрос не в членстве Украины в НАТО. Этого не произойдет в ближайшее время, и Путин это знает… Выходит, что мы видим конфликт в Европе из-за вопроса, который не на повестке дня», — заявил он. В то же время, Олаф Шольц подчеркнул, что Запад, несмотря на этот конфликт, не рассматривает возможность поставить под сомнение политику открытых дверей ЕС и НАТО.