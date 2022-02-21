ТЕМА

Россия не сформировала ударные группировки, — Резников об угрозе вторжения

21 февраля 2022 | 10:46

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в эфире телеканала ТСН, что нападение России не произойдет в самые ближайшие дни.


"По состоянию на это время ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте, где они оцепили Украину, пока не сформирована", — сказал Резников.

Он также сказал, что украинская разведка контролирует передвижения российских войск, но "говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, неуместно".

"Но это не значит, что низкие риски, это не значит, что угрозы нет", — отметил министр обороны.

Он также сказал, что массовая эвакуация жителей ОРДЛО в Россию была постановочной — показательно вывезли несколько тысяч человек.



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