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Россия не сформировала ударные группировки, — Резников об угрозе вторжения
21 февраля 2022 | 10:46
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в эфире телеканала ТСН, что нападение России не произойдет в самые ближайшие дни.
Он также сказал, что украинская разведка контролирует передвижения российских войск, но "говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, неуместно".
"Но это не значит, что низкие риски, это не значит, что угрозы нет", — отметил министр обороны.
Он также сказал, что массовая эвакуация жителей ОРДЛО в Россию была постановочной — показательно вывезли несколько тысяч человек.
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