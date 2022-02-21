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Шурма: “Абсолютна більшість компаній, як і раніше, спокійно літають в Україну”
21 февраля 2022 | 10:49
“З авіаперевезеннями ми частково загасили пожежу".
Рішення уряду виділити 16,6 млрд гривень на гарантії для авіаперевізників заспокоїло ринок перельотів.
Про заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма заявив в інтерв’ю rbc.ua.
“Але тут велике питання щодо того, як повели себе страхові компанії. Наскільки мені відомо, спочатку вони підвищили страхові ставки чомусь тільки для компаній, які знаходяться в лізингу в українських операторів. Можливо, страховим компаніям не хотілося вести неприємну дискусію з великими світовими авіалініями. А з нашими простіше”, – сказав він.
Шурма зазначив, що і ОПУ, і уряд вживатимуть стабілізаційні заходи, щоб компенсувати втрати.
“З авіаперевезеннями ми частково загасили пожежу. Абсолютна більшість компаній, які раніше, спокійно літають в Україну. Ті, хто скоротив свої рейси, роблять це для оптимізації витрат”,– сказав він.
За словами Шурми, всі великі українські авіаперевізники працюють у колишніх обсягах. “Однан евелика компанія змушена була відправити літаки з України на вимогу навіть нестраховика, а власника літаків. Але і вони знайшли рішення, щоб не скасовувати рейси, використовуючи існуючий в Україні авіапарк”, – додав він.
“Але ми сподіваємося, що ситуація відновиться. Ми точно не будемо осторонь, і якщо будуть потрібні додаткові дії – будемо їх приймати”, – уточнив заступник очільника Офіса президента.
Нагадаємо, 13 лютого Кабмін виділив 16,6 млрд грн для гарантування безперебійних польотів у повітряному просторі України.
Виділені кошти мають використовувати для гарантування безпеки польотів в України для страхових компаній, компаній-перестрахувальників, лізингових компаній та авіаперевізників.
20 лютого стало відомо, що авіакомпанії SAS, Austrian Airlines та Swiss International Air Lines (Swiss) тимчасово зупиняють виконання більшості рейсів в Україну на тлі зростання напруженості в регіоні.
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