Рубль и фондовый рынок вернулись к снижению на фоне новостей из Донбасса

21 февраля 2022 | 12:00

Российские активы резко развернулись вниз на фоне обострения конфликта в Донбассе.

Индекс Мосбиржи растерял весь утренний рост и вернулся к снижению, упав по сравнению с закрытием торгов 18 февраля более чем на 2%, до 3300 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.



Индекс РТС упал на 2,5%, до 1349,85 пункта. Ниже отметки 1400 пунктов индикатор опустился впервые с 27 января.



Курс рубля к доллару пока остается выше уровня закрытия торгов в пятницу, 18 февраля. Однако российская валюта также растеряла утренний рост, курс доллара вновь поднялся выше отметки в ₽77.



Падение произошло на фоне сообщений властей ДНР о том, что украинская диверсионная группа прорвалась на территорию самопровозглашенной республики. Также негативное влияние на рынок оказало заявление начальника генштаба вооруженных сил Белоруссии Виктора Гулевича о том, что подразделения Вооруженных сил России возвратятся в пункты своей постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится «объективная необходимость».



РБК