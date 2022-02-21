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Рубль и фондовый рынок вернулись к снижению на фоне новостей из Донбасса

21 февраля 2022 | 12:00

Российские активы резко развернулись вниз на фоне обострения конфликта в Донбассе.


Индекс Мосбиржи растерял весь утренний рост и вернулся к снижению, упав по сравнению с закрытием торгов 18 февраля более чем на 2%, до 3300 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Индекс РТС упал на 2,5%, до 1349,85 пункта. Ниже отметки 1400 пунктов индикатор опустился впервые с 27 января.

Курс рубля к доллару пока остается выше уровня закрытия торгов в пятницу, 18 февраля. Однако российская валюта также растеряла утренний рост, курс доллара вновь поднялся выше отметки в ₽77.

Падение произошло на фоне сообщений властей ДНР о том, что украинская диверсионная группа прорвалась на территорию самопровозглашенной республики. Также негативное влияние на рынок оказало заявление начальника генштаба вооруженных сил Белоруссии Виктора Гулевича о том, что подразделения Вооруженных сил России возвратятся в пункты своей постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится «объективная необходимость».

 РБК



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