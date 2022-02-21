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В ДНР сообщили, что «украинские диверсанты» подорвали склад с оружием

21 февраля 2022 | 12:03

В самопровозглашенную Донецкую народную республику прорвалась группа «украинских диверсантов», она подорвала склад ракетно-артиллерийского вооружения управления Народной милиции ДНР, сообщается на ее сайте.


По информации ведомства, «диверсанты» также пытались прорваться к границе ДНР с Россией. Народная милиция ДНР перекрыла центральные пути сообщения и вступила в бой, говорится в сообщении.

Еще одна попытка диверсии произошла в Донецке, заявили в ведомстве. «У входа на рынок в районе железнодорожного вокзала произошел самоподрыв украинского диверсанта при попытке установки им взрывного устройства. Рядом с останками террориста обнаружена сумка со вторым взрывным устройством», — сказано в сообщении.

РБК



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