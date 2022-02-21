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В ДНР сообщили, что «украинские диверсанты» подорвали склад с оружием
21 февраля 2022 | 12:03
В самопровозглашенную Донецкую народную республику прорвалась группа «украинских диверсантов», она подорвала склад ракетно-артиллерийского вооружения управления Народной милиции ДНР, сообщается на ее сайте.
По информации ведомства, «диверсанты» также пытались прорваться к границе ДНР с Россией. Народная милиция ДНР перекрыла центральные пути сообщения и вступила в бой, говорится в сообщении.
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