Гроші укролігархів в Швейцарії: історія, запізніла на 21 рік

21 февраля 2022 | 14:22 , ТЕМА

Слідство.інфо розкрило страшну банківську таємницю про рахунки українських олігархів в швейцарському банку. Ми уважно прочитали текст й дійшли висновку, що інформація запізніла на 21 рік. Рівно стільки нині виповнюється тексту журналіста Олега Єльцова, який він опублікував 2001 року про арешт в Швейцарії сотень мільйонів на рахунках українських політиків. Принаймні один з «постраждалих» нині обіймає міністерську посаду. Отже, читаємо коротке викладення творчого доробку «Слідства.інфо», оприлюднене «УП», а потім – текст «України кримінальної», надрукований 21 рік тому. Що цікаво: тодішня публікація спричинила судові позови до автора Єльцова чотирьох укрчиновників, а один з позивачів Павло Рябікін в залі суду погрожував авторові «поравати журналіста як бобік ганчірку». Ясна річ, наш незалежний суд встав на бік олігархів. Проте Єльцов чудово почувається, а Рябікін робить успішну кар’єру в органах влади. Але ж рукописи не горять…

Понад 2 тисячі українців тримали гроші у найбільшому швейцарському банку. Серед них Ахметов, Коломойський та Лазаренко

Витік даних з швейцарського банку Credit Suisse свідчить про наявність у ньому рахунків 2,5 тисячі українців, зокрема Ігоря Коломойського, Ріната Ахметова, Павла Фукса, Романа Насірова та Павла Лазаренка.

Про це йдеться у розслідуванні Слідство.Інфо.

Витік отримав назву SuisseSecrets, "Секрети Credit Suisse". Дані охоплюють понад 18 тисяч рахунків, які були відкриті за останні понад 70 років. Загалом йдеться про більше ніж 100 мільярдів доларів.

Так, свої рахунки у швейцарському банку олігарх Рінат Ахметов переважно ділив з топ-менеджерами керівної компанії його бізнес-групи, SCM. Загалом журналісти виявили у них більше 50 банківських рахунків, баланс на одному з яких сягав 497 мільйонів франків у 2016 році.

Адвокати SCM пояснили, що рахунки Ахметова були напряму пов’язані з його бізнесом.

У Ігоря Коломойського був один рахунок на своє ім’я, на якому було понад 27 мільйонів швейцарських франків. І ще один рахунок на імена його матері, дружини та дочки. Цей рахунок мав баланс понад 3 мільярди франків у 2007 році.

Сам Коломойський пояснив ці рахунки продажем акцій міжнародної металургійної і гірничодобувної компанії Evraz.

Павло Фукс став клієнтом Credit Suisse у 2014 році, і його рахунок налічував 17 млн франків у 2015 році. На момент публікації бізнесмен не прокоментував рахунок.

Олег Бахматюк, власник великого агрохолдингу UkrLandFarming, мав близько десяти акаунтів, один з яких налічував понад 200 млн франків у 2008 році.

Представники Бахматюка від імені UkrLandFarming назвали ці рахунки "залишками готівки на рахунку компанії, до яких не має доступу жоден акціонер".

Ексголова Служби безпеки Валерій Хорошковський мав три рахунки. Він став клієнтом Credit Suisse у 2004, 2006 та 2007 роках. Один з аккаунтів Хорошковського налічував щонайменше 1 мільярд франків, коли Хорошковський закінчив роботу у російській гірничодобувній та металургійній компанії Evraz-Group і став заступником секретаря Ради безпеки та оборони. Інший його рахунок існував того ж року, коли Хорошковський очолив українську митницю, а згодом перейшов працювати до СБУ.

Сам Хорошковський на запит OCCRP відповів: "У мене не було жодного рахунку у вказаному банку у цей період. Вважаю, на цьому все".

Як виявили журналісти-розслідувачі, у швейцарському банку тримали гроші й спецслужбісти з інших країн — з Венесуели, Іраку, Чорногорії, Ємену, Єгипту та інших.

Колишній голова Державної фіскальної служби протягом 2015-2018 років Роман Насіров у Credit Suisse мав рахунок, на якому у 2010 році за кілька місяців з’явилось 699 тисяч франків.

На момент публікації журналісти не отримали коментар Насірова.

У даних знайшлися аккаунти колишнього прем’єр-міністра Павла Лазаренка. Світовий банк у 2007 році включив його до десятки найбільш корумпованих лідерів світу.

Ім’я Лазаренка як власника чи співвласника з’являється у двох раніше невідомих рахунках Credit Suisse. Обидва його рахунки відкриті у 1997 році. І відповідно до отриманих журналістами даних, обидва рахунки були дійсними станом на 2003 рік — коли тривало офіційне розслідування по Лазаренку у США та Швейцарії.

Перший рахунок Лазаренко ділив разом з Петром Кириченко, його найближчим радником і товаришем. У 2003 році цей рахунок налічував більше 7 мільйонів франків.

"На цьому рахунку знаходиться приблизно 5 мільйонів доларів, — повідомив адвокат Лазаренка. — Рахунок залишається відкритим до розгляду справи щодо цивільної конфіскації в США та провадження в Україні. Як ми розуміємо, доступу до нього не було з 1998 року".

Представники Лазаренка підтвердили існування й іншого акаунту, який належав лише українському експремʼєру. За даними журналістів, він також у 2003 році мав більше 45 тисяч франків на рахунку.

УП, 21.02.2022 В борьбе с «Аль Каидой» пострадали украинские нардепы. На полмиллиарда «зеленых»

Швейцарские банки больше не хотят хранить тайны своих клиентов. По крайней мере тех, чьи деньги дурно пахнут. Это, в частности, относится к нескольким украинским парламентариям. С 26 по 30 ноября в Швейцарии (кантон Цюрих) прошла небывалая банковская облава. Наложены аресты на несколько сотен счетов структур, подозреваемых в поддержке или содействии «Аль Каиде». Проведен также ряд обысков в офисах «подозреваемых» фирм.

Впрочем, в конце ноября в Швейцарии боролись не только с пособниками исламского терроризма. Под сурдинку блокировано свыше 200 счетов российских и украинских фирм с полумиллиардом долларов на них. Полиция «посетила» также юридическую контору, де-факто принадлежащую 36-летнему украинскому юристу и нардепу Павлу Рябикину. Среди главных пострадавших – Игорь Бакай, Павел Рябикин, Константин Живаго. «Зацепило» Александра Волкова и губернатора Запорожской области Алексея Кучеренко. Представителей команды СДПУ(о) пронесло: их счета дислоцируются в соседнем кантоне, который отказался допустить борцов с финансовыми прачечными к счетам местных банков. Пока?..

В штате американской финансовой разведки АНБ состоит 140.000 (!) одних только офицеров, разбросанных по всему миру. Их задача – контроль каналов связи, мониторинг абсолютно всей информации, циркулирующей в мировой информационной системе и последующий анализ полученных данных. После 11 сентября ценность такой информации возросла многократно. Ведь теперь под американским лозунгом борьбы с терроризмом и с одобрения мирового сообщества такую информацию значительно легче реализовать. И события, произошедшие в конце ноября в Цюрихе, это подтверждают. Похоже, скоро в мире не останется «надежных» банков, которые осмелятся не допустить ищеек спецслужб к счетам своих клиентов. Дабы заморозить миллионные средства, достаточно оперативной информации, собранной АНБ и иными спецслужбами, которая бы указывала на то, что денежки на счету имярек грязные.

Итак, первый звоночек прозвенел в отдельно взятом швейцарском кантоне. Впрочем, скорее это был не звонок, а набат. И «УК» известны имена тех, по ком прозвонил колокол. Банковский «шмон», проходивший пять итоговых дней ноября, проводился по инициативе германской финансовой полиции, при информационном «спонсорстве» АНБ, идеологическом содействии «профильного» комитета Конгресса США и по согласию с руководством кантона Цюрих. В результате были блокированы счета многих фирм арабского, а также украинско-российского происхождения.

Не взирая на единодушную поддержку украинским народом священной борьбы мирового сообщества с гидрой терроризма, нашим людям куда интереснее судьба не бенладеновских, а родных – украинских денежек. О них и поговорим.

В Швейцарии арестовали около двух сотен счетов, на которых хранились деньги из России и Украины. Счета же в большинстве своем принадлежали оффшорным фирмам. Но видно не даром едят хлеб 140.000 офицеров АНБ. Анализ информации, выловленной в каналах связи, четко указывает на истинное происхождение и принадлежность денежек. Одновременно с арестом счетов были проведены обыски в нескольких фирмах, фактическими владельцами которых являются украинские и российские граждане (что не всегда совпадает с данными, приводимыми в учредительных документах). Но тут мы вновь поем гимн доблестным офицерам-всезнайкам из АНБ.

А теперь переходим к конкретике. В числе фирм, офисы которых посетила полиция, оказалась юридическая компания, истинным владельцем которой является избранник украинского народа Павел Рябикин.

По данным справочника «Кто есть кто в Украине» Павел Борисович Рябикин, 1965 года рождения является народным депутатом третьего созыва. Закончил Киевский университет имени Шевченко, факультет международных отношений и международного права. На момент избрания в парламент занимал скромную должность юрисконсульта ООО «Василь Кисиль и партнеры»- второй по рейтингу юрконторы Украины (гонорары за скрытую рекламу принимаются) .

Чем конкретно занимался Рябикин у Василия Киселя, доподлинно неизвестно. Факт то, что не одного судебного дела он не провел.

По данным «УК», Павел Рябикин на протяжении последних девяти лет является владельцем юридической конторы, офис которой находится в Швейцарии. Контора занята обслуживанием украинских фирм, нелегально размещающих средства на счетах зарубежных, главным образом швейцарских банков. По сведениям, которыми располагает «УК», все эти годы Павел Рябикин занимался разработкой схем безнаказанного вывода денежных средств с Украины за рубеж. На эту стезю он встал еще во времена премьера Ефима Звягильского, владея в 1993-95 годы монополией на разработку и реализацию подобных схем. Особо активно Рябикин действовал во времена незабвенного Павла Лазаренко. Павел Рябикин непосредственно обслуживал финансовые потоки Ефима Звягильского, Константина Живаго, по непроверенным данным тесно сотрудничал с Александром Волковым, а в последние год-два резко переметнулся под крыло Игоря Бакая, фактически являлся его личным юристом. В последние годы у молодого да раннего Рябикина появились последователи, тем не менее, он оставался главным стратегом-разработчиком схем легализации денег украинских олигархов.

Как сообщалось выше, в ходе проведенной в Цюрихе операции было арестовано около 200 банковских счетов, на которых таким образом оказались замороженными порядка полумиллиарда долларов. В частности, блокированы корсчета банков «Финансы и кредит», «Укргазбанка». Осведомленные источники констатируют: главной жертвой с украинской стороны в борьбе США с Бен Ладеном стал Игорь Бакай и его окружение. Швейцарские фискалы накрыли счета оффшоров Бакая, походя зацепили российских партнеров Игоря Михайловича, отрекошетило близкой связи Бакая Константину Живаго и партнерам последнего, а также Владимиру Сацюку. Не минула чаша сия и запорожского губернатора Алексея Кучеренко.

И надо же было случиться такому несчастью в преддверии избирательной кампании!.. Сегодня со стороны пострадавшей стороны готовится операция по честному возврату из-под ареста нечестно нажитых капиталов. Неправедную борьбу за арестованные миллионы призван возглавить очень талантливый специалист в сфере международного права и финансовых потоков Павел Рябикин. Удастся ли безусловно талантливому юристу Рябикину «переиграть» международный консорциум спецслужб, ополчившихся на арабских террористов и украинских борцов за собственное сытое настоящее - покажет ближайшее будущее: выборы на носу – промедление политической смерти подобно.

Впрочем, что это мы все о грустном. Отметим, что операция, не очень демократично проведенная в последние дни ноября в Цюрихе, вызвала немало позитивных эмоций в стане представителей СДПУ(о). Те, очевидно следуя доброй отечественной традиции раздела территорий между группировками, не стали хранить деньги в тех же банках, что и команда Игоря Бакая. Деньги объединенных социал-демократов аккумулируются в близлежащем швейцарском кантоне Женева. А власти последнего не дали своего согласия на проведение акции, аналогичной той, что прошла в Цюрихе. Узнав о финансовых потерях противника, «футболисты» хищно хихикали и потирали руки. Не надо расслабляться, господа! Одному Господу нашему известны замыслы финансовых полиций мира и объем сведений финансовых разведчиков из АНБ. Кто знает, быть может локальный «наезд» финансовых органов был не случайно локальным, и в эти самые минуты офицеры АНБ внимательно фиксируют векторы движения «спугнутых» средств. Само это движение скрыть впринципе весьма проблематично. А по новым суровым правилам борьбы с финансовой основой международной террористической гидры «хлопнуть» еще пару сотен счетов в банках любой страны мира уже не столь сложно, как раньше.

Нам доподлинно не ведомо, имели ли арестованные средства украинских олигархов какое-то отношение к финансовым структурам террористов (хотя некоторые фамилии граждан пакистанской национальности, активно работающих в нашей стране и привлекающих внимание международных фискальных структур на подобие FATF, в архивах «УК» встречаются). Для нас важно то, что средства украинских олигархов, хранящиеся на счетах западных банков, вызывают все больший интерес – увы – западных спецслужб. Что сулит в будущем немало новых откровений. А значит, читателям следует почаще набирать незатейливый адрес www.cripo.com.ua

Олег Ельцов, «УК»