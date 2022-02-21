Путин скоро выступит с обращением к россиянам

21 февраля 2022 | 19:42

Президент России Владимир Путин в понедельник выступит с телеобращением к гражданам страны. "В ближайшее время обращение Владимира Путина", - указывает плашка в эфире телеканала "Россия-24". По всей видимости, Путин объявит о своем решении по поводу признания ЛНР\ДНР, что осуждалось на закончившемся сегодня заседании Совбеза РФ.

В похожих на сегодняшний повод обстоятельствах к гражданам РФ 26 августа 2008 года обращался Дмитрий Медведев, занимавший в тот момент пост президента: он выступил тогда с заявлением о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. ТАСС



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