Из-за обстрелов остановилась Луганская ТЭС. Город Счастье без воды, тепла и света

21 февраля 2022 | 21:15

Луганская ТЭС остановлена из-за обстрелов территории около города Счастье в Луганской области. Также ранее вследствие обстрелов были повреждены линии электропередач и участок теплосети, из-за чего жители Счастья остались без воды, тепла и света. Об этом сообщается на странице Луганской ТЭС в социальной сети Facebook.

"Сегодня, 21 февраля 2022 года, в 13.10 отключен от сети единственный действующий блок Луганской ТЭС из-за отключения ВЛ-220 Лисичанска. Также возле склада горюче-смазочных материалов зафиксировано возгорание. Сотрудники и основное технологическое оборудование не пострадали", — сказано в сообщении.

В настоящее время энергетики ожидают прекращения обстрелов для проведения работ по возобновлению работы станции. Учитывая сложившиеся обстоятельства, администрация Луганской ТЭС приняла решение минимизировать нахождение сотрудников на ТЭС и не выходить на открытую территорию без острой производственной необходимости.

Также сообщается, что ранее в результате обстрелов территории вблизи Счастья были повреждены линии электропередач. Из-за этого обесточены город, хозфекальная и водонасосная станции, прекращено водоснабжение города. Также поврежден участок теплосети возле водонасосной станции, что привело к остановке подачи тепла.

Позже глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что по состоянию на 16.10 из-за обстрелов обесточены ПС 110 кВ Райгородская, ПС 110 кВ Счастье и ряд ПС 35 кВ. Энергоснабжение Луганской области осуществляется через ПС 500 кВ "Кременская".

Приблизительно 45 800 потребителей в населенных пунктах Щастинского района остались без электроснабжения (Счастье, Старый Айдар, Передильское, Геевка, Трехизбенка, Кряковка, Райгородка, Станица Луганская, Макарово, станция Кондрашевская, Валуйске, Ошеве, Малинов, Зеленый Гай).

Осмотр высоковольтных линий выявил повреждения проводов (перебиты в результате обстрелов). ООО "ЛЕО" не может организовать аварийно-восстановительные работы, поскольку нет гарантий безопасности для бригад. Режим тишины не соблюдается, обстрелы продолжаются

При этом в пресс-службе GROUP DF сообщили, что остановка Луганской ТЭС и обстрелы не повлияли на работу крупного химпредприятия "Северодонецкого Азота".

"Предприятие продолжает работу в штатном режиме. Являясь потребителем электроэнергии первой категории, предприятие использует минимум два независимых источника электроэнергии для своей производственной деятельности. В настоящее время энергоснабжение предприятия ведется от электроподстанции "Кременская", запущенной в работу в 2020 г., которая является частью объединённой энергосистемы Украины. С 2020 года электроподстанция "Кременская" является главным поставщиком электроэнергии для компании", - сообщает пресс-служба.