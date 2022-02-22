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Зеленський назвав умову запровадження воєнного стану

22 февраля 2022 | 14:07

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у разі повномасштабної військової агресії з боку РФ в Україні буде запроваджено воєнний стан, повідомляє Інтерфакс-Україна.


Про це він заявив під час спільного брифінгу із президентом Естонії Аларом Карісом у Києві.

"Щодо воєнного стану дуже просто - це питання для нас зрозуміле: ми віримо в те, що війни не буде потужної проти України і не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації. Якщо буде - буде впроваджено воєнний стан", – сказав Зеленський.


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