|
Лавров заявив, що Україна "не має права на суверенітет"
22 февраля 2022 | 14:14
Очільник зовнішньополітичного відомства відповів на заяву генсека ООН про порушення Росію суверенітету України.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Україна "не має права" на суверенітет. Головний російський дипломат сказав, що українська влада "не представляє весь народ" з 2014 року.
Таку цитату Лаврова оприлюднило агентство "Интерфакс".
"Якщо говорити про принцип суверенітету та територіальної цілісності, то один із ключових документів, який всі юристи розглядають у якості базового для трактування статуту (ООН), є декларація про принципи міжнародного права щодо дружніх звʼязків між народами", – заявив він.
Ця декларація встановлює, що всі держави мають забезпечувати рівність народів, які мешкають на їхніх територіях.
"Думаю, ніхто не зможе стверджувати, що український режим, починаючи з державного перевороту 2014 року, представляє весь народ, який проживає на території української держави", – продовжив очільник зовнішньополітичного відомства країни-агресора.
Все це він виголосив у відповідь на заяву генсека ООН Антоніу Гутерреша про те, що визнання "незалежності" ОРДЛО з боку Росії є порушення суверенітету України.
Нагадаємо, що звинувачення України в "утисках" російськомовного населення та росіян є одним із улюблених наративів пропаганди РФ. Учора на засіданні Радбезу експрезидент і експремʼєр Росії Дмитро Медведєв оголосив, що на Донбасі мешкає 800 000 "росіян", і натякнув, що їх треба "захищати". Того ж вечора Путін підписав указ про визнання ОРДЛО "незалежними" і офіційно дозволив відправити туди російських військових.
также читайте
[21.02.2022]
|
по теме
Премьер Британии объявил о новых санкциях против РФ
22. 02. 2022 | 15:41
Вслед за окончательной заморозкой легализации "СП-2", под нож санкций попали пять банков и окружение Путина.
Кремль заявив, що ОРДЛО визнали в кордонах станом на 2014 рік, а МЗС РФ – у межах фактичної "влади"
22. 02. 2022 | 14:18
Заступник Лаврова стверджує, що "визнання незалежності" поширюється тільки на "юрисдикцію" окупованих територій.
Зеленський назвав умову запровадження воєнного стану
22. 02. 2022 | 14:07
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у разі повномасштабної військової агресії з боку РФ в Україні буде запроваджено воєнний стан, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Из-за обстрелов остановилась Луганская ТЭС. Город Счастье без воды, тепла и света
21. 02. 2022 | 21:15
Луганская ТЭС остановлена из-за обстрелов территории около города Счастье в Луганской области. Также ранее вследствие обстрелов были повреждены линии электропередач и участок теплосети, из-за чего жители Счастья остались без воды, тепла и света. Об этом сообщается на странице Луганской ТЭС в социальной сети Facebook.
Путин скоро выступит с обращением к россиянам
21. 02. 2022 | 19:42
Президент России Владимир Путин в понедельник выступит с телеобращением к гражданам страны. "В ближайшее время обращение Владимира Путина", - указывает плашка в эфире телеканала "Россия-24". По всей видимости, Путин объявит о своем решении по поводу признания ЛНР\ДНР, что осуждалось на закончившемся сегодня заседании Совбеза РФ.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»