Лавров заявив, що Україна "не має права на суверенітет"

22 февраля 2022 | 14:14

Очільник зовнішньополітичного відомства відповів на заяву генсека ООН про порушення Росію суверенітету України.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Україна "не має права" на суверенітет. Головний російський дипломат сказав, що українська влада "не представляє весь народ" з 2014 року.

Таку цитату Лаврова оприлюднило агентство "Интерфакс".

"Якщо говорити про принцип суверенітету та територіальної цілісності, то один із ключових документів, який всі юристи розглядають у якості базового для трактування статуту (ООН), є декларація про принципи міжнародного права щодо дружніх звʼязків між народами", – заявив він.

Ця декларація встановлює, що всі держави мають забезпечувати рівність народів, які мешкають на їхніх територіях.

"Думаю, ніхто не зможе стверджувати, що український режим, починаючи з державного перевороту 2014 року, представляє весь народ, який проживає на території української держави", – продовжив очільник зовнішньополітичного відомства країни-агресора.

Все це він виголосив у відповідь на заяву генсека ООН Антоніу Гутерреша про те, що визнання "незалежності" ОРДЛО з боку Росії є порушення суверенітету України.

Нагадаємо, що звинувачення України в "утисках" російськомовного населення та росіян є одним із улюблених наративів пропаганди РФ. Учора на засіданні Радбезу експрезидент і експремʼєр Росії Дмитро Медведєв оголосив, що на Донбасі мешкає 800 000 "росіян", і натякнув, що їх треба "захищати". Того ж вечора Путін підписав указ про визнання ОРДЛО "незалежними" і офіційно дозволив відправити туди російських військових.