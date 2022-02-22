|
Кремль заявив, що ОРДЛО визнали в кордонах станом на 2014 рік, а МЗС РФ – у межах фактичної "влади"
22 февраля 2022 | 14:18
Заступник Лаврова стверджує, що "визнання незалежності" поширюється тільки на "юрисдикцію" окупованих територій.
Російська Федерація "визнала незалежність" ОРДЛО в межах "владних повноважень республік". Про це заявив заступник міністра закордонних справ Андрій Руденко.
Про це пише РБК.
"Росія визнає "ДНР" і "ЛНР" у кордонах, у межах яких керівництво "ДНР" і "ЛНР" реалізує свої владні повноваження та юрисдикцію", – сказав він.
Аналогічну заяву робив і заступник голови комітету Ради Федерації Андрій Клімов. Водночас речник Путіна Дмиро Пєсков оголосив, що РФ визнає ОРДЛО у тих межах, "в яких вони себе проголошували", цитує його ТАСС.
Ватажок терористів в ОРДО Пушилін при цьому заявив, що межі "республіки" – це вся Донецька область.
Нагадаємо, очільник комітету по справах СНД у Державній думі Росії Леонід Калашников заявив, що "ДНР" і "ЛНР" будуть визнані Росією не тільки в межах захоплених територій станом на зараз. Він сказав, що ОРДЛО "займають територію меншу, ніж це було на референдумі, але вони вважають, що їхня державність поширюється на ту територію також".
Слова про те, що нелегітимні формування визнаватимуться з охопленнях меж областей, а не окупованих територій, він заперечив.
Межі, в яких себе "проголошували" терористичні окупаційні угруповання, відрізняються від тих, які ворожі сили контролюють зараз, адже за роки війни ЗСУ відвоювали деякі населені пункти.
также читайте
[21.02.2022]
|
по теме
Премьер Британии объявил о новых санкциях против РФ
22. 02. 2022 | 15:41
Вслед за окончательной заморозкой легализации "СП-2", под нож санкций попали пять банков и окружение Путина.
Лавров заявив, що Україна "не має права на суверенітет"
22. 02. 2022 | 14:14
Очільник зовнішньополітичного відомства відповів на заяву генсека ООН про порушення Росію суверенітету України.
Зеленський назвав умову запровадження воєнного стану
22. 02. 2022 | 14:07
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у разі повномасштабної військової агресії з боку РФ в Україні буде запроваджено воєнний стан, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Из-за обстрелов остановилась Луганская ТЭС. Город Счастье без воды, тепла и света
21. 02. 2022 | 21:15
Луганская ТЭС остановлена из-за обстрелов территории около города Счастье в Луганской области. Также ранее вследствие обстрелов были повреждены линии электропередач и участок теплосети, из-за чего жители Счастья остались без воды, тепла и света. Об этом сообщается на странице Луганской ТЭС в социальной сети Facebook.
Путин скоро выступит с обращением к россиянам
21. 02. 2022 | 19:42
Президент России Владимир Путин в понедельник выступит с телеобращением к гражданам страны. "В ближайшее время обращение Владимира Путина", - указывает плашка в эфире телеканала "Россия-24". По всей видимости, Путин объявит о своем решении по поводу признания ЛНР\ДНР, что осуждалось на закончившемся сегодня заседании Совбеза РФ.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»