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Премьер Британии объявил о новых санкциях против РФ

22 февраля 2022 | 15:41

Вслед за окончательной заморозкой легализации "СП-2", под нож санкций попали пять банков и окружение Путина.


Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил во время выступления в парламенте, что в обновленный санкционный список Британии включены пять российских банков, а под индивидуальными санкциями оказались трое бизнесменов: Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и Игорь Ротенберг.

В числе попавших под санкции банков - "Промсвязьбанк", "Индустриальный Сберегательный банк", Акционерное общество Черноморский Банк Развития и Реконструкции, Генбанк и общество "Акционерный Банк Россия".

Речь Джонсона сводилась к главному: Запад не ошибся в своих прогнозах, и события последних 24 часов показали это.

Джонсон заявил, что Запад дал Путину возможность решить ситуацию дипломатическим путем, но Россия не воспользовалась этим.



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