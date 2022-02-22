Премьер Британии объявил о новых санкциях против РФ

22 февраля 2022 | 15:41

Вслед за окончательной заморозкой легализации "СП-2", под нож санкций попали пять банков и окружение Путина.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил во время выступления в парламенте, что в обновленный санкционный список Британии включены пять российских банков, а под индивидуальными санкциями оказались трое бизнесменов: Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и Игорь Ротенберг.



В числе попавших под санкции банков - "Промсвязьбанк", "Индустриальный Сберегательный банк", Акционерное общество Черноморский Банк Развития и Реконструкции, Генбанк и общество "Акционерный Банк Россия".



Речь Джонсона сводилась к главному: Запад не ошибся в своих прогнозах, и события последних 24 часов показали это.



Джонсон заявил, что Запад дал Путину возможность решить ситуацию дипломатическим путем, но Россия не воспользовалась этим.