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Премьер Британии объявил о новых санкциях против РФ
22 февраля 2022 | 15:41
Вслед за окончательной заморозкой легализации "СП-2", под нож санкций попали пять банков и окружение Путина.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил во время выступления в парламенте, что в обновленный санкционный список Британии включены пять российских банков, а под индивидуальными санкциями оказались трое бизнесменов: Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и Игорь Ротенберг.
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[21.02.2022]
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