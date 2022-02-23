Путін порадив СШа "не пищати"

23 февраля 2022 | 11:40

Президент РФ Володимир Путін привітав росіян із "Днем захисника Вітчизни" і заявив, що "на бойове чергування поставлено зброю, якій немає рівної у світі". Про це повідомляється на сайті Кремля.

"На бойове чергування поставлено зброю, якій немає рівної у світі. Будемо і надалі розвивати перспективні системи озброєння, включаючи гіперзвукові ; розширювати застосування передових цифрових технологій та елементів штучного інтелекту. Такі комплекси – це справді зброя майбутнього, яка у рази підвищує бойовий потенціал наших збройних сил", - сказав Путін.

У своєму привітанні президент РФ також заявив, що міжнародна обстановка ускладнюється викликами, такими як "розхитування системи контролю над озброєннями" та "військова активність блоку НАТО". Він поскаржився, що "заклики Росії до вибудовування системи рівної та неподільної безпеки, яка б надійно захищала всі країни, залишаються без відповіді".

Путін додав, що РФ "завжди готова до діалогу та пошуку дипломатичних рішень найскладніших проблем", тому "і далі удосконалюватиме армію і флот..., щоб вони були оснащені за останнім словом техніки".

"У ході операції в Сирії насправді довели, що здатні вирішувати найскладніші завдання", - зазначив Путін.

Нагадаємо, раніше Путін похвалився "перевагою" російської зброї і порадив США "не пищати".

У березні 2018 року президент РФ присвятив розповіді про нову російську зброю значну частину свого щорічного послання до Федеральних зборів. Він заявив, що в РФ створено й успішно пройшла випробування нова крилата ракета з енергетичною ядерною установкою, яка "має необмежений радіус дії і непередбачувану траєкторію польоту".

Під час виступу Путіна був показаний 3D-ролик запуску балістичної ракети "Сармат", оснащеної системою подолання протиракетної оборони. Російський президент звинуватив США у розвитку систем ПРО по всьому світу і заявив, що російська оборонна промисловість не стоїть на місці і придумує способи подолання цих систем.