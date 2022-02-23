ТЕМА

Кулеба та Блінкен домовилися про ленд-ліз для України

23 февраля 2022 | 11:43

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з держсекретарем США Ентоні Блінкеном про початок програми, подібної до ленд-лізу, чинного під час Другої світової війни.


Про це Кулеба заявив на брифінгу за підсумками зустрічі з Блінкеном.

"Сьогодні ми провели переговори з Блінкеном щодо заходів, які потрібно вжити, щоб підвищити нашу обороноздатність. Йдеться про програму, схожу на ленд-ліз, яка допоможе підвищити рівень нашої стійкості та підвищить можливість захищати себе", - заявив Кулеба.

Міністр також зазначив, що Україна не планує евакуацію Харкова та Маріуполя.



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