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У Переяславі проголосували за знесення пам’ятки "Навіки разом з Росією"
23 февраля 2022 | 11:49
80% проголосували за знесення монумента, та лише 16 осіб були проти.
У Переяславі відбулися громадські слухання щодо доцільності подальшого перебування на центральній площі міста пам'ятки "Навіки разом з Росією".
Про це повідомив український соціолог Сергій Штепа.
За його словами, серед присутніх майже 80% проголосували за знесення пам'ятки, та лише 16 осіб були проти.
Цей об’єкт монументального мистецтва з 1961 року має охоронний номер 5894-Ко і встановлений на площі імені Богдана Хмельницького. У грудні минулого року з "Монументу на відзначення 300-річчя возз’єднання України з Росією" прибрали напис "Навіки разом".
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