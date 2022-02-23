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У Переяславі проголосували за знесення пам’ятки "Навіки разом з Росією"

23 февраля 2022 | 11:49

80% проголосували за знесення монумента, та лише 16 осіб були проти.


У Переяславі відбулися громадські слухання щодо доцільності подальшого перебування на центральній площі міста пам'ятки "Навіки разом з Росією".

Про це повідомив український соціолог Сергій Штепа.

За його словами, серед присутніх майже 80% проголосували за знесення пам'ятки, та лише 16 осіб були проти.

Цей об’єкт монументального мистецтва з 1961 року має охоронний номер 5894-Ко і встановлений на площі імені Богдана Хмельницького. У грудні минулого року з "Монументу на відзначення 300-річчя возз’єднання України з Росією" прибрали напис "Навіки разом".



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