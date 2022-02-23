США готують Росії "щось нове"

23 февраля 2022 | 11:52

США можуть позбавити Росію високотехнологічних товарів у разі ескалації, - Reuters. Новий пакет спрямований на широке коло товарів, від лазерів до телекомунікаційного обладнання та морських товарів.

У разі подальшого вторгнення Росії в Україну адміністрація президента США Джо Байдена може позбавити її значної кількості низько- та високотехнологічних товарів США та іноземного виробництва, від комерційної електроніки та комп’ютерів до напівпровідників та деталей для літаків.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

Напередодні президент Джо Байден розширив перелік товарів, експорт яких до Росії підлягає ліцензуванню з боку США.

Ці заходи є частиною комплексу санкцій щодо експортного контролю, які Сполучені Штати підготували, щоб послабити російську економіку. Вони спрямовані на широке коло товарів, від лазерів до телекомунікаційного обладнання та морських товарів.

Зазначається, що ці заходи не були оголошені у вівторок у рамках першого пакету санкцій щодо США, оприлюдненого Байденом у зв’язку з визнанням Росією "ЛДНР" незалежними "республіками".

На сьогоднішній день найбільш масштабним заходом, що міститься в пакеті експортного контролю, є обмеження, накладені на китайського телекомунікаційного гіганта Huawei колишнім президентом Дональдом Трампом. Це різко розширить сферу дії так званого правила прямого іноземного продукту (FDPR), згідно з яким фірми, які використовують американські інструменти для виробництва технологій за кордоном, повинні отримати ліцензію США перед відправкою їх до Росії.

"Це дещо надзвичайно нове, що має потенціал бути набагато більш важливим, ніж контроль лише за експортом цих товарів зі Сполучених Штатів", — сказав вашингтонський юрист Кевін Вулф, колишній чиновник Міністерства торгівлі.

Постачальники з США також повинні були б отримати ліцензії на певні предмети, які перебувають у Росії, які наразі не потребують, наприклад, запчастини для цивільних літаків. Як зазначає агентство, поки невідомо, чи піде Європа на такі кроки.

Відповідно до змін, запропонованих у пакеті експортного контролю США, заявки на отримання ліцензії підлягатимуть суворій процедурі розгляду - "політики відмови", що означає, що адміністрація їх схвалюватиме лише у виключних випадках.

Крім того, російські компанії, внесені до списку так званих військових кінцевих користувачів через їхні імовірні зв’язки з російськими військовими, включаючи кілька виробників літаків, будуть додані до торгового "чорного списку". Це розширить перелік товарів, для отримання яких компаніям знадобляться ліцензії.

Нарешті, Вашингтон розширить перелік продуктів, які потребують схвалення з боку Сполучених Штатів при відправці російським військовим кінцевим користувачам за допомогою ще ширшого застосування правила FDPR, підпорядковуючи ліцензійним вимогам США всі товари, виготовлені за кордоном за допомогою американських інструментів і призначені для компаній, які підтримують військових.

Нагадаємо, уряд Японії готується приєднатися до санкцій “Великої сімки” щодо Росії у разі її повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, йдеться про обмеження експорту до Росії товарів передових технологій, зокрема напівпровідників, та технологій, пов’язаних зі штучним інтелектом та робототехнікою.