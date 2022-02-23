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Після затвердження парламентом по всій Україні введуть Надзвичайний стан
23 февраля 2022 | 13:14
На території України, крім Донеччини і Луганщини, буде введено надзвичайний стан. Рішення про ступінь обмежень ухвалюватимуть обласні комісії. Про це оголосив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Він зазначив, що радикально на житті українців це не відобразиться.
Термін НС – спочатку 30 днів, потім в разі потреби ще 30 днів.
"Рішення було прийнято. Верховна Рада має це затвердити протягом 48 хвилин", – зазначив він.
Зміни:
"По Донецькій і Луганській областях – там надзвичайний стан введено давно, з 2014 року. На решті територій – в залежності від тих питань, загроз, які можуть виникати, буде більш посилений чи помʼякшений стан. Мова йде про прикордонні території, де маємо кордон з РФ, з Білоруссю – ви знаєте, там відбуваються військові навчання", – зазначив секретар РНБО.
Він уточнив, що на Донеччині і Луганщині особливий стан діє з початку війни.
Данілов додав, що в разі необхідності воєнний стан ухвалять миттєво, нині такого рішення немає.
Згідно з законом "Про правовий режим надзвичайного стану", НС – це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства.
Надзвичайний стан в Україні може бути введено на строк не більш як 30 діб і не більш як 60 діб в окремих її місцевостях.
Він передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України.
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