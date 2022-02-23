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Росія нарощує сили на кордоні з Харківщиною і купила 45 тисяч пакетів для трупів, - СБУ
23 февраля 2022 | 13:17
Служба безпеки України фіксує нарощування російських військових на кордоні з Харківською областю. Крім того, росіяни придбали 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів. Про це під час оперативної наради в ОДА заявив начальник Управління СБУ в Харківській області Роман Дудін, передає "Суспільне".
"Разом з тим, я думаю, що це той мінімум (. За старою російською традицією, вони будуть закопувати просто серед поля або в цих безіменних гробах. Тому бачимо, що дуже все неоднозначно і дуже, скажімо так, має тенденції саме до негативу", - сказав Дудін.
Він наголосив, що поступово нарощується військова присутність РФ, і наразі немає жодних ознак відведення військ від державного кордону України. При цьому, за словами Дудіна, найкраща російська тактична група нараховує лише 70% справної техніки, а 30% техніки - несправна.
Він додав, що у напрямку Бєлгорода, де зосереджена та військова техніка, є техніка, яка "нездатна самостійно пересуватися".
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